Оренда однокімнатної квартири у більшості міст України дорожча за платіж по "єОселі"

У більшості міст України оренда однокімнатної квартири сьогодні дорожча за середній щомісячний платіж за програмою "єОселя", повідомили у порталі новобудов ЛУН.

ЛУН порівняв середню вартість оренди однокімнатної квартири та середній щомісячний платіж за програмою "єОселя" у 21 місті України. У більшості з них – у 15 містах – щомісячна орендна плата виявилася вищою, у п’яти – дешевшою, а в Дніпрі показники у двох сегментах були однаковими.

Найбільша різниця – 7 тис. грн – зафіксована у столиці, де середня оренда однокімнатної квартири становить 19 тис. грн на місяць, а середній щомісячний платіж за "єОселею" – 12 тис. грн.

В Івано-Франківську оренда такої квартири становить 18 тис. грн проти 11,9 тис. грн платежу за "єОселею", в Одесі – 14 тис. грн проти 11,9 тис. грн., у Луцьку, відповідно, 16 тис. грн проти 11,7 тис. грн, у Тернополі – 15,8 тис. грн проти 14,6 тис. грн, у Чернівцях – 15,4 тис. грн проти 10,8 тис. грн, у Хмельницькому – 12,5 тис. грн проти 12,2 тис. грн. У Черкасах середня оренда однокімнатної квартири становить 15 тис грн, а середній платіж за "єОселею" – 10,2 тис грн, у Полтаві – 11,7 тис. грн проти 10,9 тис. грн. У Чернігові – 9 тис. грн проти 8 580 грн, Запоріжжі – 8 тис. грн проти 5,4 тис грн, Харкові – 7,5 тис. грн проти 7140 грн, Миколаєві – 7 тис. грн проти 5 670 грн, Сумах – 7 тис. грн проти 6 690 грн.

В Ужгороді обидві суми майже зрівнялися: оренда однокімнатної квартири коштує в середньому 22,5 тис. грн, а платіж за "єОселею" – 22,1 тис. грн. У Дніпрі обидва показники однакові – 12 тис. грн на місяць.

За даними ЛУН, оренда дешевша за середній платіж за "єОселею" у Вінниці, Житомирі, Рівному та Кропивницькому, а також у Львові.

У Львові середня оренда обходиться в 22,5 тис. грн, тимчасом як щомісячний платіж за "єОселею" становить 24 тис грн. У Вінниці вона менша – 15 тис. грн проти 18,2 тис. грн платежу за "єОселею". У Житомирі це 12 тис. грн проти 13,4 тис грн, у Рівному – 12 тис. грн проти 15,4 тис. грн, у Кропивницькому – 9 тис. грн проти 12,4 тис. грн.

ЛУН – найбільший в Україні онлайн-сервіс для пошуку нерухомості. Аналізує вторинний ринок житла, новобудови, оренду, продаж землі та комерційної нерухомості. На дані ЛУН спираються Національний банк України (НБУ), Міжнародний валютний фонд (МВФ), Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту (Мінрозвитку), Міністерство цифрової трансформації (Мінцифри), програма "єОселя" та міжнародні університети.