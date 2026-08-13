Збитки мережі "Фора" від втрати складу і товарів становлять 1,15 млрд грн – ЗМІ

Збитки мережі супермаркетів "Фора" з групи Fozzy Group від знищення складу та товарних запасів внаслідок російської атаки оцінюються в 1,15 млрд грн, повідомив СЕО "Фора" Дмитро Фільченков в інтерв’ю виданню "Forbes Україна".

За його словами, задля подолання наслідків атаки компанія диверсифікує логістичну систему, зокрема переводить частину постачальників на прямі поставки до магазинів та залучає інші склади.

Наразі "Фора" не планує скорочення штату, проте заплановані раніше відкриття нових магазинів поки що відтерміновує.

Водночас логістична структура мережі "Бадьорий", якою керує "Фора", не постраждала, підкреслив Фільченков.

Як повідомила Fozzy Group в коментарі "Суспільному", звичний асортимент в магазинах групи планують відновити до 24 серпня.

Як повідомлялося, в ніч на 5 серпня внаслідок російської атаки виникли пожежі на чотирьох розподільчих центрах Fozzy Group, які забезпечували постачання товарів до магазинів Сільпо, "THRASH ТРАШ" та Фора. Тоді загинуло шестеро співробітників компанії.