Громади отримали можливість подавати заявки на компенсацію гуманітарних витрат і розмінування до RD4U

Від сьогодні Україна може подавати заяви до міжнародного Реєстру збитків (RD4U) ще у двох нових категоріях: за державні гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення та за витрати на розмінування і очищення територій від нерозірваних боєприпасів, повідомила голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Вона уточнила, що якщо витрати профінансовано з державного чи місцевих бюджетів, заявниками можуть бути центральні, регіональні та місцеві органи влади й установи.

"В Україні залишаються замінованими понад 200 тис га території, і процес розмінування може зайняти понад 100 років. Саме тому відкриття нової категорії B5, яка стосується витрат на розмінування та очищення території України від нерозірваних боєприпасів, має надзвичайно високе значення", – пояснила Шуляк.

Йдеться про діяльність із розмінування, найм операторів протимінної діяльності, обстеження та картування територій, знешкодження і знищення вибухонебезпечних предметів, навчання місцевого персоналу технікам розмінування та заходам безпеки, а також інформування й навчання громадськості про мінну небезпеку.

Другою відкритою категорією є B4, яка охоплює гуманітарні витрати держави на підтримку постраждалого від агресії населення. До неї, пояснила нардепка, відносять витрати на евакуацію фізичних осіб, тимчасове житло та місця колективного поселення, екстрену медичну допомогу, реабілітаційні програми, а також інші витрати, безпосередньо пов’язані з пом’якшенням наслідків агресії для людей. Сюди також може входити компенсація за пошкоджене чи зруйноване житло за програмою "єВідновлення".

Заяви, пов’язані з витратами на користь фізичних осіб, які безпосередньо постраждали від мін і нерозірваних боєприпасів, подаються саме в категорії B4, підкреслила Шуляк. Натомість заяви юридичних осіб щодо власних витрат на розмінування чи гуманітарну допомогу подаватимуть в інших категоріях, які Реєстр відкриє найближчим часом.

"Коли громада евакуює людей, облаштовує тимчасове житло, допомагає постраждалим після обстрілів чи розміновує території, за все це хтось платить. І всі ці витрати виникли через російську агресію", – наголосила очільниця комітету .

Водночас вона нагадала: подання заяви поки що не означає автоматичної виплати компенсації, – Реєстр лише фіксує заяви про збитки, які мають стати доказовою базою для майбутнього міжнародного компенсаційного механізму. Подати заяву в обох категоріях можна через сайт Реєстру або портал "Дія".

"Станом на зараз у RD4U відкрито вже 28 категорій збитків із запланованих 44. Тому наше завдання – максимально точно зафіксувати те, скільки Україна, її міста і громади вже витратили через російську агресію, щоб у майбутньому рахунок за ці витрати пред’явити тому, хто їх спричинив", – резюмувала Олена Шуляк.

Як повідомлялося, угоду про Реєстр збитків від агресії РФ (RD4U) укладено в травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії.