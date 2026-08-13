Фінляндія виділить EUR28,5 млн на електростанції з Вааси для України

Фінляндія підтримує відновлення зруйнованого війною енергетичного сектору України, виділяючи 28,5 млн євро з фондів співпраці в галузі розвитку.

Як повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Фінляндії, загальна вартість технологій для електростанцій становить 46,5 млн євро, а решту коштів на реалізацію проєкту Україна фінансує самостійно.

Компанія "Wärtsilä Finland Oy" була обрана в якості постачальника. Електростанції будуть виготовлятися у місті Вааса, що також сприятиме створенню робочих місць, розвитку експертизи та експорту у Фінляндії.

Українська державна енергетична компанія "Укрнафта" закуповує ці електростанції з метою забезпечення енерговиробництва в країні. Надійне енерговиробництво має життєво важливе значення, особливо в зимові місяці, коли російські удари по енергетичній інфраструктурі ускладнюють повсякденне життя в Україні.

За словами міністра зовнішньої торгівлі та розвитку Вілле Тавіо, цей проєкт поєднує підтримку України з боку Фінляндії з перевагами фінських технологій.

"Фінляндія володіє експертизою світового рівня в енергетичному секторі, яка може стати в нагоді Україні у її зусиллях з відновлення. Я радий, що фінські технології та фінські працівники беруть участь у зміцненні безпеки енергопостачання України. Водночас цей проєкт сприяє розвитку фінського експорту та зайнятості", – зазначив міністр Тавіо.

Фінансування проєкту з боку Фінляндії надається через Фінляндсько-український інвестиційний фонд (FUIF). Мета FUIF – підтримка державних інвестицій в Україні з використанням фінських технологій, експертизи та послуг. Фінансові кошти Фінляндії будуть спрямовані на покриття процентних витрат та основної суми інвестиційного кредиту, який отримає Україна. Компанія "Фінвера" надає 100-відсоткову експортну гарантію за цим кредитом.