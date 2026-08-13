"Укрнафта" розраховує вже цьогоріч змонтувати частину з 63 МВт власної генерації за EUR45 млн від ЄБРР – СЕО

АТ "Укрнафта" планує вже цього року змонтувати частину з 63 МВт власної генеруючої потужності, про донорську допомогу на будівництво якої обсягом EUR45 млн компанія домовилася з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), повідомив її голова правління Богдан Кукура.

"Укрнафта" підписала угоду з ЄБРР на EUR45 млн донорської допомоги на будівництво власних майданчиків з генерації – 17 об’єктів приблизно на 63 МВт. Вже підписано угоду з переможцем тендеру з поставки обладнання, і він має розпочати роботу. Плануємо, що частину обладнання буде поставлено та змонтовано цього року", – сказав він в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, 70-80% цієї генерації буде йти на забезпечення безперебійної роботи об’єктів "Укрнафти", а решту передбачається віддавати в мережу.

Відповідаючи на запитання, чи братиме "Укрнафта" участь у конкурсі на 1,5 ГВт нової потужності, який оголосив уряд, Кукура зазначив, що компанія розглядає усі можливості, але максимізує свої зусилля в плані побудови власної генерації незалежно від конкурсів.

Він зауважив також, що "Укрнафта" разом з ЄБРР "рухається в напрямку" побудови потужної ТЕЦ на 250 МВт для забезпечення потреб в електроенергії та теплопостачанні.

"Наразі тривають консультації за цим проєктом", – сказав СЕО компанії.

Як повідомлялося, у цьому інтерв’ю Кукура зазначив, що втрати АТ "Укрнафта" у видобутку нафти за перше півріччя 2026 року становлять 150 тис. тонн: в цю цифру входять як фізичні втрати, тобто те, що згоріло від обстрілів, так і невидобутий обсяг через зупинку роботи.

Голова правління "Укрнафти" також звернув увагу, що другою проблемою видобутку нафти є нестабільне забезпечення електроенергією через атаки РФ, і це впливає на східні видобувні потужності компанії.