Головний редактор видання Speka Вергун очолив об’єднану редакцію трьох видань медіагрупи "Діджитал Економіка"

Денис Вергун, який є головним редактором видання Speka, із серпня цього року також обіймає посаду шеф-редактора об’єднаної редакції трьох видань медіагрупи "Діджитал Економіка", до якої входять Speka, MC: Money & Career та The Page, про що він повідомив на своїй Facebook-сторінці у четвер.

"Одразу про головне: на Speka це ніяк не позначиться. Я, як і раніше, особисто керую редакцією. Нова роль – це розширення відповідальності", - написав він.

За його словами, такі зміни пов’язані з мобілізацією до лав Збройних сил України операційного директора медіагрупи Віталія Новака та головного редактора The Page Олексія Батуріна.

"Дякую їм за службу, і чекаємо додому", - наголосив Вергун.

Він також додав, що відтепер заступницею головного редактора за напрямом The Page буде Марія Бабенко, а заступником головного редактора за напрямом MC: Money & Career очолить Ярослав Голобородько.

"Вони давно працюють у своїх командах і довели, що вміють розвивати свої видання. Тепер Марія та Ярослав – мої заступники за своїми напрямами ", - зауважив шеф-редактор об’єднаної редакції трьох видань.

Він уточнив, що його завданням на новій посаді буде посилення кожного з трьох видань у своїй ніші. Спільні ресурси редакції планують використовувати там, де це дає результат, зокрема для підготовки інтерв’ю, спецпроєктів, аналітичних матеріалів та в експертизі.