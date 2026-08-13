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Економіка

"Укрнафта" у 2024-2025рр охопила 3D-сейсмікою 1210 кв. км і вважає технологію однією з ключових – СЕО

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"Укрнафта" у 2024-2025рр охопила 3D-сейсмікою 1210 кв. км і вважає технологію однією з ключових – СЕО

АТ "Укрнафта", яка першою в Україні застосувала бездротову 3D-сейсморозвідку, у 2024-2025 виконала її на площі понад 1210 кв. км, що разом з попередніми дослідження відповідає приблизно 10% її спецдозволів, і вважає цю технологію однією з ключових у видобутку, повідомив голова правління компанії Богдан Кукура.

"За 2024-2025 роки "Укрнафта" виконала 3D-сейсмічні дослідження на площі понад 1210 кв. км , що в сумі з попередніми дослідженнями охопило дев’ять родовищ і дві перспективні площі. Це приблизно 10% усіх наших спеціальних дозволів. І це дуже затребувана історія для компанії, щоб зрозуміти, що там глибоко під землею, які пласти, на яких глибинах. Без сейсміки дуже важко рухатися далі з бурінням", – сказав Кукура в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна". 

Він наголосив, що завданням компанії є продовжувати 3D-сейсмічні дослідження, хоча через безпекову ситуацію вона не розкриває конкретні райони проведення робіт і місця розташування нових свердловин.

"Але можу сказати, що 3D-сейсморозвідка вже стала одним із ключових інструментів ухвалення інвестиційних рішень у розвідці та розробці наших родовищ", – підкреслив СЕО "Укрнафти".

Як повідомлялося, у цьому інтерв’ю Кукура зазначив, що АТ "Укрнафта" після переходу в держуправління впровадила в своїй видобувній діяльності понад 100 стандартів American Petroleum Institute (API), що дозволяє суттєво покращити роботу та на певних видах обладнання втричі збільшити міжремонтний період. За його словами, наприклад, два роки тому міжремонтний період роботи електровідцентрових насосів, які працюють у нафтових свердловинах, складав 200 днів, і це не дуже ефективно за світовими стандартами. Зараз середній час по компанії складає приблизно 500-600 днів, а для іноземних зразків – більше 700 днів. Кукура пояснив, що таким чином обладнання може рік-два працювати без ремонту та заміни, що, безумовно, позитивно впливає на виробничі показники та компенсує всі додаткові витрати на його придбання.

У планах компанії на 2026 рік – завершити бурінням 15 свердловин, але Кукура припустив, що завдяки збалансованій програмі буріння є ймовірність збільшення цього показника. (Минулоріч компанії вдалося встановити рекорд буріння, довівши показник до 25 свердовин – ІФ-У).

Він додав, що загалом з початку року вже пробурено 11 свердловин – включно зі спільними з "Укргазвидобуванням".

#кукура #3d_сейсморозвідка #укрнафта
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