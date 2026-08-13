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Економіка

JYSK відкрив оновлений магазин у Чернігові

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JYSK відкрив оновлений магазин у Чернігові
Фото: JYSK

Міжнародна мережа товарів для дому JYSK у четвер відкрила оновлений магазин у Чернігові у ТЦ ЦУМ, повідомила пресслужба компанії.

"Чернігів став ще одним містом, де покупці можуть оцінити переваги магазину JYSK у новому концепті. Ми прагнемо, щоб кожен наш магазин був сучасним, зручним і допомагав легко знаходити рішення для дому. Приємно, що відкриття оновленого магазину збіглося з надходженням сезонних новинок, тож чернігівці зможуть одночасно оцінити і новий формат магазину, і нову колекцію товарів для дому", – коментує Country Director JYSK в Україні Євген Іваниця.

Оновлений магазин має торгову площу 989 кв. м, складську площу 268 кв. м, а загальна площа приміщення становить 1303 кв. м. Магазин працює щодня з 10:00 до 20:00.

Відкриття нового магазину в Чернігові є частиною стратегії розвитку JYSK в Україні. Компанія продовжує інвестувати у розширення мережі та модернізацію існуючих магазинів, попри виклики воєнного часу.

На даний час в Україні працюють 118 магазинів JYSK у 40 містах та інтернет-магазин jysk.ua, а у штаті мережі ритейлера – майже 1000 співробітників.

За даними аналітичної системи YouControl, виручка ТОВ "Юск Україна" у січні-вересні 2025 року виросла на 24% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до 5,3 млрд грн, чистий прибуток – на 22%, до 959 млн грн.

JYSK – частина сімейної Lars Larsen Group з понад 3,5 тис. магазинів у 50 країнах. Виторг JYSK у 2024/2025 фінансовому році становив EUR6,2 млрд. 

#jysk #чернігів
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