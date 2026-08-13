Зеленський дедалі більше невдоволений Пишним через його близькість до МВФ – Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський дедалі більше невдоволений головою Національного банку України (НБУ) Андрієм Пишним, зокрема через його надмірну близькість до Міжнародного валютного фонду (МВФ) та недостатню підтримку економіки в умовах війни, повідомило агентство Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

За інформацією агентства, Зеленський наразі не планує звільняти Пишного та не бачить сильного кандидата на його заміну.

Як зазначає Bloomberg, невдоволення президента посилилося на тлі вимог МВФ щодо виконання Україною низки непопулярних умов для отримання фінансування.

Напруженість між Зеленським та МВФ почала зростати після затвердження фондом наприкінці лютого 2026 року чотирирічної програми розширеного фінансування EFF для України загальним обсягом $8,1 млрд. Програма передбачала виконання урядом низки зобов’язань, зокрема підвищення податків, що викликало критику з боку українських депутатів та громадян.

За інформацією агентства, Зеленський був невдоволений поступками вимогам МВФ і покладав відповідальність за них, зокрема, на міністра фінансів Сергія Марченка та колишнього віцепрем’єра Тараса Качку. Останнього було звільнено під час липневої перестановки в уряді.

У липні Рада виконавчих директорів МВФ схвалила перший перегляд програми EFF, що дало змогу виплатити Україні близько $690 млн другого траншу. З урахуванням першого траншу загальний обсяг виплат за програмою сягнув близько $2,2 млрд.

Зазначається, що МВФ згодом відтермінував ці вимоги, водночас під час останнього перегляду програми наголосивши на необхідності захисту незалежності Нацбанку.

При цьому прессекретар президента Сергій Никифоров та представник МВФ відмовилися від коментарів Bloomberg.

У Нацбанку у відповідь на запит агентства заявили, що порушені питання не обговорювалися ані безпосередньо, ані з огляду на можливі наслідки.

"Протягом чотирьох років повномасштабної війни НБУ демонстрував свою ефективність за кожним із мандатів: забезпечення цінової стабільності, підтримання стабільного валютного ринку та високої довіри до національної валюти, збереження фінансової стабільності та безперебійної роботи банківської системи", – наводить Bloomberg позицію регулятора.

За даними агентства, кілька високопосадовців, які мають доступ до Зеленського, вважають, що Нацбанк під керівництвом Пишного недостатньо підтримує економіку через жорстку монетарну політику.

Регулятор у відповідь заявив, що кредитування в Україні швидко зростає, а нинішній період кредитного зростання є найдовшим і найдинамічнішим за останні 17 років.

Агентство також повідомляє, що Зеленський невдоволений публічною активністю Пишного, яку, за словами джерел агентства, вважає більш характерною для політика, ніж для технократичного керівника центробанку.

Окремо співрозмовники Bloomberg зазначили, що голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія просуває кандидатуру голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева на посаду очільника НБУ. Серед інших потенційних кандидатів агентство називає першого заступника голови Нацбанку Сергія Ніколайчука.

Пишний очолює НБУ з жовтня 2022 року, строк його повноважень спливає у 2029 році. Українське законодавство обмежує можливість дострокового звільнення голови центробанку без визначених законом підстав.

Як повідомлялося, наприкінці липня НБУ підвищив облікову ставку вперше з березня 2025 року – на 0,5 відсоткового пункту, до 15,5% річних, реагуючи на посилення інфляційного тиску.