Єврокомісія вивчить подальші перспективи експорту української сільгосппродукції

Європейська комісія зробить оцінку як майбутнього врожаю в Україні, так і його експорту, щоб мати розуміння щодо можливих наступних кроків у питанні подальшої допомоги.

Про це у четвер в Брюсселі на брифінгу повідомила речник Європейської комісії з питань сільського господарства Луїза Богі (Louise Bogey).

Вона підтвердила, що Брюссель отримав запит української сторони щодо надання 220 млн євро на підтримку фермерів, які постраждали від перебоїв з експортом сільськогосподарської продукції через Чорне море. "Щодо запиту на грант у розмірі 220 млн євро для українських фермерів ми можемо підтвердити отримання", – повідомила речник Єврокомісії.

Щодо можливої подальшої допомоги, зокрема, можливість збільшення поточних квот ЄС на українську сільськогосподарську продукцію, включаючи пшеницю, та можливість розширення Шляхів солідарності, Богі пояснила, що для цього необхідно врахувати низку факторів, щоб "Комісія мала чітке уявлення про вплив на ринок і можливий наступний крок з точки зору підтримки України". "По-перше, нам потрібно побачити, як просуватиметься український збір врожаю в найближчі місяці. По-друге, нам потрібно побачити, як це узгоджується з наявністю сховищ, і по-третє, нам потрібен чіткий огляд експортної логістики, включаючи чорноморські маршрути та поточну функціональність Шляхів солідарності", – деталізувала вона.

Речник зазначила, що у питанні торгівлі між ЄС та Україною, вже переглянута поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі Україна-ЄС "продовжує пропонувати стабільний та взаємний торговельний режим, який забезпечує передбачуваність як для фермерів ЄС, так і для українських фермерів". "Дані про торгівлю наразі підтверджують справедливий та збалансований характер оновленої угоди", – наголосила Богі.

Вона знову підтвердила позицію Європейського союзу, у відповідності до якої ЄС повністю відданий продовженню підтримки доступу України до міжнародних ринків. "Україні необхідно підтримувати свій експортний потенціал агропродовольчої продукції, що має вирішальне значення для економіки України, а також для глобальної продовольчої безпеки", – додала речник Єврокомісії.