Більше половини запланованого експортного врожаю може залишитися в Україні – Мінагрополітики

Більше половини запланованого на експорт у 2026/27 маркетинговому році (МР, липень-червень) обсягу сільськогосподарської продукції може залишитися в Україні, якщо не буде розв’язано проблеми з експортною логістикою, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

Таку оцінку було озвучено під час зустрічі представників міністерства з дипломатичними представниками країн ЄС, Норвегії, Світового банку та ФАО, повідомила пресслужба відомства.

Зазначалося, що у 2026/27 МР Україна має експортувати близько 64,4 млн тонн агропродукції, або в середньому 5,4 млн тонн на місяць. У серпні місячний обсяг експорту очікується на рівні близько 1,6 млн тонн.

"Надалі альтернативні маршрути поступово відновлюватимуться, однак їхня пропускна спроможність може зрости максимум до 2,9 млн тонн на місяць. У результаті загальний обсяг експорту може становити лише близько 29,6 млн тонн", – констатується в повідомленні.

"Без можливості реалізувати зібране зерно фермери втрачають необхідну ліквідність для покриття операційних витрат – виплати зарплат, розрахунків за оренду паїв, закупівлі палива та добрив. Це ставить під загрозу посівну кампанію 2027 року, насамперед в малих та середніх підприємствах", – цитує пресслужба міністра Тараса Висоцького.

За його словами, неможливість експорту зерна з України в повному обсязі загрожує глобальній продовольчій безпеці, оскільки Україна залишається одним із ключових постачальників зернових та олійних культур до країн Північної Африки, Близького Сходу та Азії. Відповідно зупинення виробництва та експорту з країни неминуче спричинить дефіцит продовольства та стрибок цін на світових ринках.

За інформацією міністерства, вже у листопаді дефіцит складських потужностей може сягнути 11 млн тонн, а в непроданих запасах буде заблоковано непроданої продукції на понад EUR10,8 млрд.

За словами Висоцького, щоб відвернути колапс і не допустити хаотичного перенаправлення зернових потоків на внутрішній ринок ЄС, Україна звернулася до ЄС з проханням надати грант у розмірі €220 млн, який не надаватиметься аграріям безпосередньо, а буде спрямовано на компенсацію відсоткових ставок і часткове покриття банківських ризиків у межах пільгового кредитування, зокрема через розширення програми "5-7-9%".

Згідно з оцінкою Мінагрополітики, цей грант допоможе залучити в агросектор EUR4 млрд банківських кредитів за ставкою не вище 10% річних.

Учасники зустрічі погодилися невідкладно опрацювати запуск запропонованого механізму через інструмент Ukraine Facility та залучення гарантійних інституцій ЄС протягом найближчих тижнів – до настання осіннього піку завантаження складських потужностей.