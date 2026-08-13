"Укрнафта" вже впровадила понад 100 стандартів API та продовжує використовувати найкращі світові зразки – СЕО

АТ "Укрнафта" після переходу в держуправління впровадила в своїй видобувній діяльності понад 100 снандартів American Petroleum Institute (API), що дозволяє суттєво покращити роботу та на певних видах обладнання втричі збільшити міжремонтний період, повідомив голова правління компанії Богдан Кукура.

"Укрнафта" впровадила вже більше сотні стандартів API. Компанія закуповує обладнання світових виробників, виготовлене за стандартами API: Німеччина, США, Саудівська Аравія. Це, наприклад, електровідцентрові насоси, які працюють у нафтових свердловинах. Ще два роки тому міжремонтний період роботи подібного обладнання складав 200 днів, і це не дуже ефективно за світовими стандартами. Зараз середній час по компанії складає приблизно 500-600 днів, а для іноземних зразків – більше 700 днів", – сказав Кукура в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він пояснив, що таким чином обладнання може рік-два працювати без ремонту та заміни, що, безумовно, позитивно впливає на виробничі показники та компенсує всі додаткові витрати на його придбання.

"Враховуючи, що до переходу під управління держави тут використовувалося старе російське чи радянське обладнання, ми поміняли "Жигулі" на "Мерседес", і все почало працювати набагато краще", – наголосив СЕО "Укрнафти".

За його словами, по автоматизації "Укрнафта" також рухається зі світовими компаніями, наприклад, з Weatherford впроваджує системи дозування рідких реагентів.

"На гирлі свердловини, у полі, стоять більше ста дозуючих установок, вони програмовані, частково заживлені від сонячних батарей", – описав він ситуацію.

Крім того, компанія запроваджує дистанційне керування режимом роботи станків-гойдалок: повністю автоматизує їхню роботу, щоб персонал з віддаленої локації міг їх контролювати й регулювати в режимі онлайн.

"Ми не плануємо відходити від кращих стандартів та практик. І я радий, що всі працівники розуміють значимість цих технологій і звикають працювати саме з якісним обладнанням", – резюмував Кукура.

Як повідомлялося, у цьому інтерв’ю Кукура поінформував, що план "Укрнафти" по бурінню цього року складає 15 свердловин, закінчених бурінням. При цьому він припустив, що завдяки збалансованій програмі буріння є ймовірність збільшення цього показника (минулоріч компанії вдалося встановити рекорд буріння, довівши показник до 25 свердовин – ІФ-У).

За його словами, загалом з початку року вже пробурено 11 свердловин – включно зі спільними з "Укгазвидобуванням". Він зауважив, що взаємодія "Укрнафти" з "Укргазвидобуванням" показала себе ефективно, і спільно компанії пробурили три високодебітні свердловини глибиною від 4,5 до 5,6 км кожна.

Водночас Кукура зауважив, що через інтенсивність обстрілів РФ "Укрнафта" змушена цього року додатково спрямувати на захист обладнання 2,5 млрд грн, які можна було б виділити на розвиток видобутку.