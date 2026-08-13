"ДТЕК Мережі" за I пів.-2026 у 1,5 раза збільшили обсяги будівництва та реконструкції енергооб'єктів – до 37 одиниць

Оператори систем розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" у січні-червні 2026 року реконструювали сім трансформаторних пунктів і 17 підстанцій, а також побудували 13 нових трансформаторних пунктів у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.

"Це у 1,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року", – повідомив операційний холдинг у четвер.

Енергетики продовжують оновлювати інфраструктуру та готувати мережі до роботи в умовах пікових навантажень, зокрема, під час осінньо-зимового періоду.

В "ДТЕК Мережі" зазначили, що обсяг інвестиційної програми щороку затверджує державний регулятор НКРЕКП для всіх операторів. Паралельно ОСР холдингу за перше півріччя 2026 року відремонтували майже 2 тис. км повітряних ліній та 4,6 тис. кабельних ліній, полагодили майже 3 тис. енергооб’єктів.

Окрім того, щоб зменшити ризики аварій та забезпечити надійність електропостачання родин, фахівці розчистили 5 тис. км трас повітряних ліній від дерев і чагарників.

"Загалом у 2026 році плануємо інвестувати понад 6,7 млрд грн в оновлення мереж. Це дозволить нам створити запас міцності на майбутній опалювальний сезон", – заявила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

У компанії додали, що розвиток і модернізація інфраструктури створюють водночас необхідні технічні можливості для приєднання нових клієнтів.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР групи ДТЕК обслуговують 5,1 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.