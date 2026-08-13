Регулярні блекаути на ЗАЕС зношують обладнання та посилюють ризики для безпеки – очільник "Енергоатома"

Кожна втрата зовнішнього електроживлення змушує Запорізьку АЕС переходити на резервні джерела живлення та створює додаткові ризики для ядерної й радіаційної безпеки, повідомило АТ "НАЕК "Енергоатом" у четвер.

"Ситуація на ЗАЕС погіршується, ми бачимо деградацію стану обладнання. Насамперед занепокоєння викликає стан дизель-генераторних станцій. Часте вмикання їх у роботу на короткі періоди – це значне навантаження на обладнання, що призводить до його зношення", – заявив очільник "Енергоатома" Павло Ковтонюк.

У компанії зазначили, що постійні переходи на резервне живлення та зростання навантаження на обладнання є прямим наслідком непрофесійності окупаційної адміністрації, яка не забезпечує належного рівня експлуатації найбільшої атомної електростанції Європи.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну тимчасово окупована Запорізька АЕС пережила вже 26 блекаутів, 14 із них – лише протягом восьми місяців 2026 року.

Повернення ЗАЕС під повний контроль України та її законного оператора – АТ "НАЕК "Енергоатом" – це єдина та необхідна умова для безпечної роботи ЗАЕС, наголошують у товаристві.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев’ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт, які розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.