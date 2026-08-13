Українська промислова компанія "Інтерпайп" продовжує доставляти продукцію клієнтам попри морське блокування України.

Згідно з пресрелізом, наприкінці липня ворог своїми ракетно-дроновими атаками заблокував роботу українських морських портів Одещини та Миколаївщини, фактично унеможливлюючи експорт продукції із них. Незважаючи на ці нові логістичні складнощі, "Інтерпайп" продовжує доставляти продукцію своїм клієнтам на світових ринках.

Як пояснив заступник операційного директора із забезпечення закупівель та логістики компанії Олексій Яновський, більшість споживачів групи знаходяться в Європі. Тому, аби доставити їм продукцію в конкретний день тижня у певну годину, за принципом just-in-time, компанія використовує вантажний автомобільний транспорт.

"Звісно, зараз на вартість цієї логістики чинять тиск дефіцит палива і, відповідно, зростанням цін на це паливо. Але ця проблема, вочевидь, є більш вирішуваною, ніж блокада портів", – зазначив він.

Водночас, припинення роботи морських портів Одещини негативно вплинуло на експорт до Північної Америки та на Близький Схід. Проте завдяки досвіду попередніх років ми оперативно переорієнтували відвантаження для клієнтів на цих ринках в один із портів Європи.

"Як компанія-експортер, "Інтерпайп" має величезну мапу продажів. Наші основні клієнти знаходяться поза межами України, тому завдання служби логістики – шукати рішення, як доставити вантаж клієнту. Поки що ми із цим справляємося", – підсумував Яновський.

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розташованих на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У структурі компанії – шість промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет", електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь" та трубний завод у Румунії Interpipe Roman. Загальна чисельність співробітників компанії становить близько 9,5 тис. Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук і члени його родини.