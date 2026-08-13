"Укрнафта" у 2026р. спрямує додатково 2,5 млрд грн на захист видобувної інфраструктури – керівник компанії

ПАТ "Укрнафта" у 2026 році виділяє додатково 2,5 млрд грн на захист видобувної інфраструктури від обстрілів РФ, які стали інтенсивнішими, повідомив голова правління компанії Богдан Кукура.

"Ми змістили нашу пріоритезацію на захист споруд та убезпечення обладнання шляхом підземного будівництва. Тому цього року ми додатково виділяємо на захист (видобувної – ІФ-У) інфраструктури більше 2,5 млрд грн, це величезна інвестиція", – сказав він в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, відповідно, план по бурінню цього року складає 15 свердловин, закінчених бурінням. При цьому Кукура припустив, що завдяки збалансованій програмі буріння є ймовірність збільшення цього показника. (Минулоріч компанії вдалося встановити рекорд буріння, довівши показник до 25 свердовин – ІФ-У).

"Загалом з початку року вже пробурено 11 свердловин – включно зі спільними з "Укгазвидобуванням". Але для нас важливий не стільки кількісний показник, скільки, насамперед, економічна ефективність, дебіт і внесок у збільшення видобутку", – зазначив Кукура.

Він зауважив, що взаємодія "Укрнафти" з "Укргазвидобуванням" показала себе ефективно, і спільно компанії пробурили три високодебітні свердловини глибиною від 4,5 до 5,6 км кожна.

"Цей проєкт підтвердив ефективність об’єднання компетенцій державних компаній, тому ми плануємо розвивати таку співпрацю й надалі", – підкреслив СЕО "Укрнафти".

Кукура також звернув увагу, що компанія призупинила програму розвитку мережі UKRNAFTA на сході через постійні обстріли РФ, які "зведуть всі зусилля з модернізації нанівець", і займається там захистом об’єктів. При цьому він зазначив, що на заході країни UKRNAFTA максимально працює над продовженням модернізації АЗК та спрямовує на це частину коштів, згенерованих комерційним напрямком.

"В цілому, ми стараємося зберігати пропорційність використання дохідної частини від обох сегментів – видобутку й комерційного напряму", – наголосив Кукура.

Як повідомлялося, в цьому інтерв’ю Кукура розповів, що втрати ПАТ "Укрнафта" у видобутку нафти за перше півріччя 2026 року становлять 150 тис. тонн – це як фізичні втрати, тобто те, що згоріло від обстрілів, так і невидобутий обсяг через зупинку роботи. За його словами, за перше півріччя 2026 року обсяги втрат нафти суттєво більші, ніж за аналогічний період попереднього року.

РФ за сім місяців 2026 року зруйнувала 37 АЗК групи "Нафтогаз", частину з яких вдалося відновити, однак решта зазнала критичних руйнувань і припинила роботу.