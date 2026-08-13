Бізнес очікує подальшого пом'якшення валютних обмежень для "старих" боргів і дивідендів – ЄБА

Бізнес після набуття чинності нового пакета валютної лібералізації Національного банку України (НБУ) очікує подальшого розширення можливостей для обслуговування "старих" боргових зобов’язань перед нерезидентами, репатріації дивідендів та розвитку внутрішнього ринку капіталу, повідомила Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА).

В асоціації зазначили, що запроваджений Нацбанком пакет врахував низку пропозицій бізнесу щодо пом’якшення валютних обмежень, однак потреба у подальшій лібералізації зберігається.

Серед важливих для корпоративного сектору змін ЄБА назвала послаблення обмежень на використання корпоративних карток, дозвіл на окремі платежі нерезидентам за експортними контрактами, врегулювання окремих випадків репатріації дивідендів та спрощення платежів для участі у міжнародних заходах.

Як повідомлялося, з 11 серпня НБУ підвищив місячний ліміт на розрахунки за кордоном за товари, роботи та послуги гривневими корпоративними картками зі 150 тис. грн до 400 тис. грн, а ліміт на зняття готівки за кордоном такими картками змінив із 17,5 тис. грн на тиждень до 140 тис. грн на місяць.

Денний ліміт на зняття юридичними особами готівки з гривневих рахунків в Україні та валютних рахунків в Україні й за кордоном збільшено зі 100 тис. грн до 200 тис. грн.

НБУ також дозволив українським експортерам здійснювати окремі платежі на користь нерезидентів за експортними договорами у межах 10% загальної вартості товарів, поставлених відповідному нерезиденту за такими договорами після 23 лютого 2021 року, а також врегулював репатріацію дивідендів у разі зміни організаційно-правової форми бізнесу.

Регулятор заявляв, що новий пакет валютних послаблень не створюватиме ризиків для стійкості валютного ринку та вже врахований в оновленому макроекономічному прогнозі.