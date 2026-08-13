"Укрнафта" за I пів.-2026 втратила через обстріли РФ та зупинку роботи 150 тис. тонн нафти – СЕО

Втрати ПАТ "Укрнафта" у видобутку нафти від обстрілів РФ та вимушеної через них зупинки роботи за січень-червень 2026 року становили 150 тис. тонн, повідомив голова правління ПАТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

"Стосовно видобутку втрати за пів року по нафті становлять 150 тис. тонн. У цю цифру входять як фізичні втрати, тобто те, що згоріло від обстрілів, так і невидобутий обсяг через зупинку роботи", – сказав Кукура в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що за перше півріччя 2026 року обсяги втрат нафти суттєво більші, ніж за аналогічний період попереднього року.

Кукура зауважив, що на відміну від АЗК, які почали більше атакувати з травня цього року, виробництво нафти вже чотири роки страждає від обстрілів, хоча цього року збільшилась частота та кількість обстрілів виробничих об’єктів.

Голова правління "Укрнафти" також звернув увагу, що другою проблемою видобутку нафти є нестабільне забезпечення електроенергією через атаки РФ, і це впливає на східні видобувні потужності компаніїі.

"У загальному балансі по нафті ми зараз трохи нижче планових показників, але робимо все, щоб забезпечити обсяги. І я дякую нашим колегам, які максимально швидко відновлюють видобуток в цих реаліях. По видобутку газу рухаємося вище планової цифри. Тут, на відміну від нафти, не така залежність від електроенергії. Хоча, звичайно, частка знищеного обладнання постійно збільшується", – резюмував СЕО "Укрнафти".