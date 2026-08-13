"Укрнафта" готується до роботи АЗК у мобільному режимі у разі необхідності – СЕО

ПАТ "Укрнафта" вже має бензовози, які можна використовувати як мобільні АЗС, і планує придбати ще кілька одиниць, аби бути готовою оперативно забезпечувати пальним споживачів у разі неможливості робити це на стаціонарних заправках, повідомив голова правління компанії Богдан Кукура.

"У нашій мережі UKRNAFTA є декілька бензовозів невеликої кубатури – до трьох кубів, які можна використовувати як мобільні пересувні комплекси. Плануємо придбати ще декілька одиниць. Треба мати їх під рукою, аби за необхідності оперативно відреагувати на ситуацію", – сказав він в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"З урахуванням всіх нюансів та ризиків, до застосування мобільних АЗК точно треба бути готовими", – наголосив СЕО "Укрнафти".

При цьому він звернув увагу, що для роботи мобільних АЗК потрібні зміни до законодавства.

"Наразі можна використовувати мобільний заправний комплекс винятково у межах діючого АЗК і чинної ліцензії, наприклад, у разі його знищення. Але тут треба враховувати безпекову ситуацію, адже йдеться про автоцистерну з пальним та скупчення людей", – пояснив Кукура.

Він також зазначив, що з роботою мобільних заправних комплексів зростає ризик появи тіньового сегменту, який буде неконтрольовано з’являтись у різних локаціях.

"І це ризик насамперед для споживача, оскільки, у випадку тіні, якість пального буде під великим питанням", – підкреслив Кукура.

Як повідомлялося, РФ за сім місяців 2026 року зруйнувала 37 АЗК групи "Нафтогаз", частину з яких вдалося відновити, однак решта зазнала критичних руйнувань і припинила роботу.

Міністерство фінансів разом із зацікавленими органами та паливним бізнесом напрацьовує законопроєкт про пересувні акцизні склади, які дозволять торгувати пальним за відсутності стаціонарних АЗС. За словами заступниці міністра фінансів Світлани Воробей, документ може бути готовим вже за тиждень.

Вона додала, що, наприклад, у Сумській та Чернігівській областях, вже є громади, де ударами РФ зруйновано 100% АЗС, а паливні компанії, які там були представлені, відмовляються їх відновлювати, "тому що немає сенсу".

Зі свого боку заступниця голови Асоціації паливно-енергетичного бізнесу Тетяна Думенкова звернула увагу на те, що місцева влада за відсутності стаціонарних АЗС вже почала вимушено приймати рішення про продаж пального у мобільному режимі, але, за її словами, "вони не є законні".

На початку липня Тростяненька міська рада Сумської області через пошкодження обстрілами РФ стаціонарних автозаправних станцій проінформувала жителів громади про розгортання мобільних автозаправних точок, наголошуючи, що відпуск пального здійснюватиметься тільки за готівку.

Про знищення всіх АЗС в Опішнянській громаді Полтавської області нещодавно повідомила місцева влада.