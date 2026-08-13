USDA підвищив прогноз врожаю зернових в Україні у 2026/27МР на 3,7 млн тонн та знизив експорту на 2,2 млн тонн

Міністерство сільського господарства США (USDA) у серпневому звіті підвищило прогноз виробництва пшениці в Україні у 2026/2027 маркетинговому році (липень-червень) на 1,4 млн тонн порівняно із липневим звітом – до 25,4 млн тонн, фуражного зерна – на 2,31 млн тонн, до 38,59 млн тонн, а також і кукурудзи – на 1,8 млн тонн, до 31,8 млн тонн.

У той же час прогноз експорту пшениці з України на цей маркетинговий рік понижено на 1 млн тонн – до 13,5 млн тонн, фуражного зерна – на 1,21 млн тонн, до 24,27 млн тонн, зокрема кукурудзи – на 1,0 млн тонн, до 22,0 млн тонн.

За оцінками Мінсільгоспа США, майже вся ця різниця осяде у перехідних запасах цього МР: по пшениці їх оцінка збільшена на 2,27 млн тонн – до 4,80 млн тонн, по фуражному зерну – на 3,40 млн тонн, до 7,13 млн тонн, також по кукурудзі – на 2,80 млн тонн, до 4,86 млн тонн.

"Обсяги світової торгівлі (пшеницею) знижені на 0,3 млн тонн і становлять 212,7 млн тонн через скорочення експорту з Росії та України, яке лише частково компенсувалося зростанням експорту з Канади та Казахстану. Експорт Росії та України знижується через логістичні перебої, спричинені загостренням конфлікту між цими двома країнами в Азовському та Чорному морях", – зазначило USDA.

Одночасно прогнозні світові перехідні запаси на 2026/27 рік збільшені на 0,4 млн тонн – до 273,3 млн тонн, оскільки зростання показників України та Росії з лишком компенсує скорочення в Індонезії, Австралії та кількох інших країнах.

Щодо кукурудзи, то прогноз її експорту на цей МР навіть збільшено на 0,6 млн тонн – до 210,48 млн тонн за рахунок США.

Для Росії USDA знизило прогноз експорту пшениці на 1,5 млн тонн – до 46,0 млн тонн, фуражного зерна – на 0,4 млн тонн, до 7,58 млн тонн, у тому числі кукурудзи – на 0,2 млн тонн, до 3,8 млн тонн.

Як повідомлялося, у квартальному звіті представництва USDA в Києві на початку серпня прогноз експорту з України у цьому МР було погіршено значно сильніше: пшениці – на 3,7 млн тонн, до 10,8 млн тонн, кукурудзи – на 9 млн тонн, до 14 млн тонн, але ячменю збільшено на 0,1 млн тонн – до 2,5 млн тонн.

Як повідомлялося, з 22 липня цього року через збільшення російських атак по портах та суднах, зокрема із застосуванням ракет, припинено суднозаходи до українських портів на Чорному морі.

"Тривале блокування роботи портів створює масштабну фінансову кризу для аграрного сектору. У 2026/2027 маркетинговому році Україна має експортувати близько 64,4 млн тонн аграрної продукції. Водночас через тривалі обмеження роботи морських портів експорт може скоротитися майже вдвічі – до близько 29,6 млн тонн", – зазначило Міністерство аграрної політики та продовольства України 7 серпня.

Днями глава Мінагрополітики Тарас Висоцький дав агентству Reuters іншу оновлену оцінку експорту зерна – 38-40 млн тонн замість попередньої у 43 млн тонн.