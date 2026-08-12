Ринок дизпального у липні відчув дефіцит попри збільшення поставок – А-95

В Україну у липні 2026 року було імпортовано 562 тис. тонн дизельного пального, що на 5% більше ніж за аналогічний місяць минулого року, свідчать результати дослідження "Консалтингової групи "А-95".

"Попри збільшення обсягу імпорту ринок відчував у липні очевидну нестачу дизпального. Це було викликано початком зростання цін через нове загострення на Близькому Сході, ажіотажем серед промислових та приватних покупців, а також збільшенням споживання через переорієнтацію аграрного експорту на автотранспорт та залізницю", – повідомив директор "А-95" Сергій Куюн.

У консалтинговій групі очікують, що у серпні ситуація має нормалізуватись завдяки зниженню світових цін на пальне та збільшенню постачання.

Основними країнами-постачальниками дизпалива у липні були Польща, Румунія і Литва, на які припало 83% імпорту. Зокрема, Польща наростила обсяги найбільшим каналом надходжень до майже 203 тис. т або на 26% у порівнянні зі 161 тис. тонн за минулорічний липень. Також приріст у 65% зафіксований з Литви (84,3 тис. тонн).

"Ми пов’язуємо збільшення навантаження на польський напрям з логістичними проблемами, а саме з рекордним обмілінням Дунаю та безпековими ризиками", – зазначив Куюн.

На півдні імпорт збільшився тільки у Румунії – на 25% до максимального з початку 2025 року місячного показника 179 тис. тонн. Натомість імпорт із Туреччини та Ізраїлю скоротився до поодиноких партій, а з Греції зменшився на 45% відносно липня 2025 року – до 33 тис. тонн.

Серед корпоративних постачальників найбільшим залишається польський ORLEN S.A., який сумарно з НПЗ у Польщі та Литви відвантажив 137 тис. тонн дизпального, що на 25% більше, ніж у липні 2025-го, та на 61%, ніж у липні 2024-го.

Всього імпорт дизпального здійснювали 134 компанії. Лідером постачання стала група ОККО – понад 73 тис. тонн (+32% до липня-2025).

Друга стрічка за державним АТ "Укрнафта" – 60 тис. тонн, що дало приріст у 2,4 раза до липня 2025-го.

UPG зайняла третю позицію – 53 тис. тонн, а п’ятірку найбільших імпортерів замикають "АТ Енерго Трейд" та WOG (51 тис. тонн та 43 тис. тонн відповідно).

Найбільшу динаміку нарощування постачань протягом року продемонструвала "Західна паливно-енергетична компанія" (ЗПЕК) – у 5,3 рази, до 32 тис. тонн.