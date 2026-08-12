Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

ТАСкомбанк планує увійти до топ-10 банків до кінця 2028р. – голова правління

2 хв читати
Додати як джерело
ТАСкомбанк планує увійти до топ-10 банків до кінця 2028р. – голова правління
Фото: Пресслужба ТАСкомбанку

ТАСкомбанк планує до кінця 2028 року увійти до десятки найбільших банків України шляхом нарощування капіталу, кредитного та депозитного портфелів, а також не виключає нових придбань на банківському ринку, повідомив голова правління фінустанови Володимир Дубей.

"Ми аналізуємо всі банки, які виставляються на продаж, оцінюємо їхній кредитний портфель, депозитну базу, нерухомість на балансі та перспективи повернення кредитів. Купівля має створювати додану вартість для банку", – сказав він в інтерв’ю для Liga.net.

Щодо придбаного у 2025 році Ідея Банку, Дубей підтвердив плани об’єднати його з ТАСкомбанком.

"Ми йдемо за планом. Наразі це виключно технічне питання, але так – банки таки зіллються в один", – зазначив голова банку.

У серпні ТАСкомбанк завершує перехід на нову операційну систему, після чого для об’єднання операційних систем двох банків знадобиться ще близько пів року.

При цьому продуктової інтеграції банків не планується: Ідея Банк збереже свій застосунок, продуктову лінійку, менеджмент і мережу відділень.

Згідно з проміжною консолідованою звітністю банку, його чистий дохід у першому півріччі 2026 року становив 357,98 млн грн, що на 72,8 млн грн, або на 16,9%, менше, ніж за аналогічний період минулого року.

За даними Нацбанку, станом на 1 червня 2026 року ТАСкомбанк із загальними активами 56,45 млрд грн посідав 15-те місце серед 58 платоспроможних банків України.

#таскомбанк #капітал
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Валютна позиція банків з 1 вересня щомісяця зростатиме на 10% від виключених з розрахунків резервів по кредитам

Національний банк України з 1 вересня дасть змогу банкам під час розрахунку валютної позиції поступово – по 10% на місяць – включати до неї частину с…

Читати
НБУ підняв ліміти операцій з корпоративними картками за кордоном і послабив ще ряд валютних обмежень для юросіб

НБУ підняв ліміти операцій з корпоративними картками за кордоном і послабив ще ряд валютних обмежень для юросіб

Національний банк України з метою підтримання ділової активності збільшив ліміти на зняття юридичними особами готівкових коштів: із гривневих рахункі…

Читати