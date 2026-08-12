ТАСкомбанк планує увійти до топ-10 банків до кінця 2028р. – голова правління

ТАСкомбанк планує до кінця 2028 року увійти до десятки найбільших банків України шляхом нарощування капіталу, кредитного та депозитного портфелів, а також не виключає нових придбань на банківському ринку, повідомив голова правління фінустанови Володимир Дубей.

"Ми аналізуємо всі банки, які виставляються на продаж, оцінюємо їхній кредитний портфель, депозитну базу, нерухомість на балансі та перспективи повернення кредитів. Купівля має створювати додану вартість для банку", – сказав він в інтерв’ю для Liga.net.

Щодо придбаного у 2025 році Ідея Банку, Дубей підтвердив плани об’єднати його з ТАСкомбанком.

"Ми йдемо за планом. Наразі це виключно технічне питання, але так – банки таки зіллються в один", – зазначив голова банку.

У серпні ТАСкомбанк завершує перехід на нову операційну систему, після чого для об’єднання операційних систем двох банків знадобиться ще близько пів року.

При цьому продуктової інтеграції банків не планується: Ідея Банк збереже свій застосунок, продуктову лінійку, менеджмент і мережу відділень.

Згідно з проміжною консолідованою звітністю банку, його чистий дохід у першому півріччі 2026 року становив 357,98 млн грн, що на 72,8 млн грн, або на 16,9%, менше, ніж за аналогічний період минулого року.

За даними Нацбанку, станом на 1 червня 2026 року ТАСкомбанк із загальними активами 56,45 млрд грн посідав 15-те місце серед 58 платоспроможних банків України.