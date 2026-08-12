Fitch зберегло кредитний рейтинг "Нафтогазу" на рівні "СС"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch за результатами реструктуризації єврооблігацій НАК "Нафтогаз України" на $0,6 млрд та EUR0,7 млрд, випущених через компанію Kondor Finance, зберегло його довгостроковий рейтинг дефолту емітента (IDR) на рівні "СС".

"Рейтинг IDR "CC" компанії "Нафтогаз" відображає невизначеність щодо її здатності своєчасно обслуговувати борг через прогнозовану низьку ліквідність, дуже високі операційні ризики в Україні, включаючи атаки, що тривають, на її інфраструктуру в умовах війни з Росією, а також обмежені можливості зовнішнього фінансування", – йдеться у повідомлені агентства в середу.

Воно додало, що також підтвердило рейтинги облігацій "Нафтогазу" у доларах США та євро на рівні "C" з рейтингом відновлення (Recovery Rating) "RR6".

У межах стандартної рейтингової процедури Fitch спочатку знизило рейтинг "Нафтогазу" з "СС" до "RD" й одразу повернуло його до рівня "СС".

Окремо агентство у релізі відзначає посилення російських атак на українську нафтогазову інфраструктуру, бо значні пошкодження активів змусили "Нафтогаз" суттєво збільшити імпорт природного газу в період 2025-2026 рр. Для його фінансування компанія використовує власні кошти, грантову підтримку міжнародних партнерів та кредитне фінансування, зокрема від ЄБРР та ЄІБ.

Водночас продовження строків погашення єврооблігацій Fitch оцінює як позитивний фактор для кредитного профілю компанії. Незважаючи на обстріли, державний "Нафтогаз" залишається найбільшою видобувною компанією України, має підтримку уряду, що теж стало фактором збереження рейтингу.

Серед інших рейтингових українських аналогів агентство вказало на Ferrexpo plc (CC), рейтинг якої відображає значну невизначеність щодо безперервності бізнесу групи через розпочате провадження про банкрутство її основної операційної дочірньої компанії в Україні, та DTEK Oil & Gas Production BV "CC" через невизначеність щодо її здатності обслуговувати майбутні зобов’язання за облігаціями через мораторій Національного банку України (НБУ) на транскордонні платежі в іноземній валюті, високі операційні ризики та низьку ліквідність.

Окрім того, агентство навело рейтинги Metinvest BV (CCC-) через зменшення запасу ліквідності після погашення облігацій 2026 року та все ще високий ризик рефінансування напередодні погашення облігацій у жовтні 2027 року, DTEK Energy BV (CCC-) через невизначеність щодо його здатності обслуговувати майбутню амортизацію основної суми облігацій через мораторій НБУ, а також ризик ліквідності та рефінансування з огляду на термін погашення у грудні 2027 року.