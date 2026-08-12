Домашні СЕС отримуватимуть "зелений" тариф у чітко визначені години виробництва е/е – НКРЕКП

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) визначила літній та зимовий періоди часу, в які електроенергія домашніх СЕС має оплачуватися за "зеленим" тарифом.

Згідно з рішенням Нацкомісії, часові проміжки такі: з 4:00 до 23:00 з 1 квітня по 31 жовтня та з 6:00 до 21:00 з 1 листопада по 31 березня.

Відповідне рішення передбачене змінами до Правил роздрібного ринку електроенергії та Порядку продажу й обліку електроенергії, закріпленими постановою від 11 серпня 2026 року №1360.

При цьому, як пояснив енергорегулятор на сайті у середу, електроенергію, яка не підлягає оплаті за "зеленим" тарифом, постачальники універсальних послуг купуватимуть за погодинними цінами ринку "на добу наперед" у порядку, визначеному законодавством.

Крім того, НКРЕКП встановила, що обсяг електроенергії, який враховується для розрахунків, не може перевищувати встановлену договором потужність генеруючої установки у кожній годині її роботи. На думку комісії, це забезпечить більш точний облік виробництва та уніфікує застосування правил для власників домашніх СЕС.

"Оновлені положення створюють більш зрозумілі та передбачувані умови для роботи домашніх сонячних електростанцій, а також забезпечують єдині підходи до обліку виробленої електроенергії та розрахунків за "зеленим" тарифом", – резюмувала Нацкомісія.

Як повідомлялося, раніше НЕК "Укренерго", коштом якої здійснюється оплата "зеленого" тарифу, звертала увагу на облік операторами системи розподілу е/е, виробленої домашніми СЕС в нічні години та понад передбачену договорами встановлену потужність.