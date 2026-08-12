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Економіка

Україна домовилася з Молдовою про знижку 50% на транзитні залізничні перевезення українських вантажів до кінця 2026р – Корецький

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Україна домовилася з Молдовою про знижку 50% на транзитні залізничні перевезення українських вантажів до кінця 2026р – Корецький
Фото: https://t.me/Koretskyi_official/

Україна досягла домовленостей з Молдовою про знижку 50% на транзитні залізничні перевезення українських вантажів до кінця 2026 року, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

"За підсумками нещодавньої розмови з прем’єр-міністром Молдови Василем Тофаном досягли домовленості про 50%-у знижку на транзитні залізничні перевезення українських вантажів. Новий режим діє з 10 серпня і до кінця 2026 року. Це ще одне практичне рішення для українських експортерів в умовах російського терору в Чорному морі", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Крім того, за його словами, за домовленістю між країнами з 17 серпня змінюється маршрут потяга "Київ – Кишинів".

"Це зробить для українців трансфер до аеропорту Кишинева зручнішим і значно швидшим", – дода прем’єр.

#корецький #залізниця #молдова
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