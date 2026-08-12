Нафтогазова асоціація пропонує створити спецфонд зі зборів на обіг нафтопродуктів для відновлення паливної інфраструктури

Нафтогазова асоціація України (НАУ) пропонує уряду створити спеціальний фонд держбюджету річним обсягом $200 млн, який наповнюватиметься з надбавки на введення в обіг на території країни нафтопродуктів і спрямовуватиметься на відновлення паливної інфраструктури після ударів РФ.

Про це повідомив президент НАУ Ярослав Старовойтенко на онлайн-зустрічі із бізнесом, організованій парламентським комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики на початку цього тижня.

"На нашу думку, потрібно запровадити додатковий збір з кожної тони нафтопродуктів, який буде вводитися в обіг на територію України. Цей збір має направлятися до окремого спецфонду в бюджеті, і з цих коштів будуть покриватися саме витрати по пальному і по інфраструктурі, які зазнають паливні компанії", – сказав він.

За словами президента асоціації, розрахунково збір становитиме $20 з кожної тони нафтопродуктів, що вводиться в обіг. Відповідно, собівартість літра пального зросте до $1.

"Є модель. Порядок і методика будуть затверджуватися Кабінетом міністрів. Ми думаємо, що має бути окремий закон, проєкт закону ми підготували", – зазначив Старовойтенко.

Він додав, що Кабмін також має визначити адміністратора, яким може стати Державне експортно-кредитне агентство ЕКА, яке вже виконує схожі функції.

"Такий фонд допомогиме паливним компаніям, всім, хто імпортує, зберігає, продає нафтопродукти. Сплачують всі, хто вводить в обіг, – імпортер і виробник. Тобто це ще один податок, збір, який потрібен для здійснення або митного оформлення, або реєстрації", – пояснив президент НАУ.

Такий збір пропонується ввести на період війни з можливою пролонгацією залежно від потреб у компенсації збитків паливного сектору країни.

"На період війни і, можливо, там рік чи два після треба буде порахувати, подивитися динаміку, як буде накопичуватися, щоб покрити всі витрати, які можуть виникнути під час військових дій", – зазначив Старовойтенко.

Як повідомлялося, президент НАУ на нараді також висловив прохання надати паливній галузі доступ до кредитів під 10%, що можливо зробити завдяки розширенню дії постанови Кабміну №594 на всі види бізнесу з метою створення підземних резервуарів для зберігання нафтопродуктів в рамках реконструкції наявних нафтобаз.

Постановою Кабміну №594 від 29 квітня 2026 року затверджено експериментальний проєкт із надання фінансової державної підтримки бізнесу для розвитку розподіленої генерації. Документ передбачає компенсацію відсоткових ставок за кредитами, більших за 10%, на будівництво нових генеруючих потужностей, систем зберігання енергії та супутньої інфраструктури.

За словами Старовойтенка, орієнтовно для реконструкції нафтобази і розміщення підземних резервуарів на 4 тис. куб. м потрібно близько $2 млн, або до 100 млн грн. При цьому від позичальника необхідно вимагати, щоб він збудував такий об’єкт протягом року.

"Ми пропонуємо видавати кредити до 100 млн грн на один об’єкт під 10% річних строком на п’ять років (…) Наявні нафтобази мають інфраструктуру, логістику, землі, все інше (…) Зараз деякі компанії проводять пілотні проєкти, за свій рахунок розраховують. Але якщо буде ще й державна підтримка, це можна швидко масштабувати, розгорнути по всій країні", – наголосив президент НАУ.