"Укрзалізниця" за 10 днів серпня перевезла майже 940 тис. пасажирів

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у період з 1 по 10 серпня перевезло 936,9 тис. пасажирів, а найпопулярнішим поїздом того тижня став №715/716 Київ-Перемишль, який перевіз 19,4 тис. людей, йдеться у повідомленні компанії в середу.

"10 днів серпня видалися для залізничників справжнім тестом на витривалість. Атаки на інфраструктуру та рухомий склад, відхилення поїздів від графіка внаслідок цього, спека — все це суттєво вплинуло на загальний рух поїздів", - повідомила "УЗ" у Телеграм-каналі в середу.

Згідно з даними компанії, кількість пасажирів на один вагон в середньому за звітний період становив 630 осіб. При цьому було перевезно 26,1 тис. осіб у дитячих групах, а військових через спецрезерв – 6,2 тис.

Зазначається, що найбільший попит - 5 бажаючих на одне місце зафіксовано на напрямку Київ–Львів в обидва боки. По троє бажаючих на місце припадало на напрямки Київ–Одеса, Київ–Харків та Київ–Дніпро. Ще по двоє бажаючих на місце зафіксовано на напрямку Київ–Вінниця.

В "Укрзалізниці" пояснили, що найскладнішою була ситуація на Дніпропетровщині. Зокрема, до стабілізації ситуації було задіяно обмеження на продаж квитків, однак наразі реалізація відбувається у звичайному режимі — у межах 20 діб до відправлення.

"Не беручи до уваги інші маршрути, ми змогли перевезти 21 000 людей від Дніпра до Києва та у зворотному напрямку", - додали в "УЗ".

У піковий день, 9 серпня, попри всі складнощі, поїздами "Укрзалізниці" проїхали 104 тис. людей.

"Цей час дав усій команді "УЗ" нові уроки й нові висновки, які обов’язково будуть враховані в подальшій роботі. Втім, незмінним залишився ключовий принцип: безпека пасажирів і бригад — понад усе", - наголосила компанія.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" "УЗ" повідомляла, що вводила обмеження продажу квитків на окремі напрямки з Дніпра в момент загострення безпекової ситуації та пошкодження залізничної інфраструктури, однак після стабілізації ситуації їх продаж на дальнє сполучення було відновлено.

Наприкінці минулого тижня "Укрзалізниця" повідомляла, що у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації на Дніпропетровщині, Харківщині та Запорізькому напрямку тимчасово змінювала маршрути низки поїздів, зокрема на окремих напрямках було організовано автобусні трансфери, надані місцевою владою.

В "УЗ" наголосила, що тоді за п’ять днів Росія 41 раз атакувала залізницю, вбила 6 залізничників та 17 поранила, пошкодила 11 локомотивів.

Під час атаки в ніч на суботу, 8 серпня, низка поїздів "УЗ" затримувалася більш ніж на 12 годин.