В уряді Польщі визнали вагомий внесок українців в економіку країни

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мачей Дущик звернув увагу на внесок українців у функціонування польської економіки. Про це він сказав в ефірі Polsat News.

Polsat News пише, що Дущик вважає, що в багатьох випадках брак участі України відчувається. "Якби не громадяни України, ми б чекали на автобус 10 хвилин, а не п’ять. Бо вони заповнюють прогалини на польському ринку праці . Тому певна частина польської економіки залежить від біженців війни з України . Загалом, це українці, які живуть у Польщі, і нам потрібно повторювати це все частіше, бо якби у нас була така ситуація, одного дня, коли всі українці об’єднаються і не підуть на роботу, польська економіка зупиниться", – сказав він.

Він також розкритикував ідею партії "Право і справедливість" (PiS) щодо депортації безробітних чоловіків призовного віку з України. У цьому контексті в громадських обговореннях з’явилася цифра в три тисячі осіб . "Три тисячі – це невелика бригада. Нагадаю, що в Україні мобілізовано 900 тисяч людей, тому це зовсім не допомога . Насправді ж ті, хто не працює в Польщі, – це ті, хто доглядає за своїми дітьми-інвалідами, або ті, хто отримав поранення на передовій і проходить реабілітацію в Польщі", – сказав він.

На запитання, чи почнуть біженці повертатися в Україну після закінчення війни, Дущик відповів, що "це процес, який ми спостерігали в інших країнах, і його дуже легко передбачити".

"Буває, що ті, хто заявляє "я залишаюся", – виїжджають, бо щось трапляється. А ті, хто каже: "Я виїду, щойно закінчиться війна", – залишаються. Звісно, ці тенденції змінюються з кожним місяцем, оскільки корені, які вони пускають у приймаючому суспільстві, в даному випадку польському, стають дедалі глибшими. Якщо хтось віддав своїх дітей до школи, вони вивчають польську мову, якщо людина працює на ринку праці, то ймовірність того, що вона повернеться до України без сильного стимулу до повернення, є практично дуже низькою", – зазначив він.