McDonald's в Україні відкрив другий ресторан у Рівному

McDonald’s в Україні (ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд.") відкрив у середу другий ресторан в Рівному, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" пресслужба компанії.

Новий McDonald’s розташований за адресою вул.Василя Червонія, 16-А, в одному з ключових торговельних і транспортних вузлів Рівного, поруч із автостанцією та великим ТРЦ.

Заклад зможе розмістити водночас близько 220 відвідувачів. При цьому він став першим у місті закладом мережі з "МакДрайвом". Графік роботи зали — з 6:00 до 23:00, "МакДрайву" — з 5:00 до 23:00, а послуга "МакДелівері" доступна з 7:00 до 23:00.

Із відкриттям другого ресторану в Рівному McDonald’s створив близько 60 нових робочих місць.

Зазначається, що як і всі ресторани McDonald’s в Україні, новий заклад працює з дотриманням розширених правил безпеки: під час повітряної тривоги ресторан тимчасово припиняє роботу, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття, і відновлює обслуговування після відбою. При цьому працівники отримують повну заробітну плату незалежно від часу, проведеного в укритті під час зміни.

Перший заклад мережі McDonald’s в Україні відкрито 24 травня 1997 року у Києві. Наразі McDonald’s забезпечує роботою майже 11 тис. українців та налічує 143 ресторани, із яких наразі працює 129 у 42 населених пунктах.

За даними аналітичної системи Опендатабот, McDonald’s в Україні за 2025 року отримав 21,3 млрд грн виторгу, що на 26,6% перевершило показник аналогічного періоду минулого року. Чистий прибуток збільшився на 21,3%, до 1,567 млрд грн. У 2025 році компанія сплатила 3,5 млрд грн податків до бюджету.

"МакДональдз" в Україні – партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер благодійної організації "Дім Рональда МакДональда Україна".

Власником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." зазначено MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).