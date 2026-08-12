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Економіка

"ТАС Агро" завершив жнива ранніх зернових та олійних культур на 33,5 тис. га

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"ТАС Агро" завершив жнива ранніх зернових та олійних культур на 33,5 тис. га
Фото: ТАС Агро

Агрохолдинг "ТАС Агро" завершив жнива ранніх зернових та олійних культур на загальній площі 33,5 тис. га, повідомила пресслужба компанії.

Озиму пшеницю зібрано з 21 тис. га із середньою врожайністю 5,8 тонни/га. Озимий ріпак зібрано з 12,5 тис. га із середньою врожайністю 3,6 тонни/га.

"Ріпак цього року став одним із найбільш показових результатів сезону. На всіх площах компанії використовували технологію strip-till, яка в поєднанні з точним плануванням, якісним захистом посівів та оперативними рішеннями команди дала змогу отримати високі показники врожайності", – зазначено в повідомленні.

Як уточнила компанія, частину врожаю ріпаку вже реалізовано на західному напрямку, а частину спрямують на переробку з подальшим експортом. Пшеницю "ТАС Агро" планує продавати за гнучкою моделлю залежно від співвідношення цін на культури та ситуації на ринку.

Компанія вже розпочала підготовку до посіву озимого ріпаку.

Агрохолдинг "ТАС Агро" входить до групи "ТАС", яку засновано в 1998 році. Сфера її бізнес-інтересів охоплює фінансовий сектор (банківський і страховий сегменти) та аптечний, а також промисловість, нерухомість, венчурні проекти.

Засновником "ТАС" і бенефіціаром агрохолдингу "ТАС Агро" є Сергій Тігіпко.

#жнива #зернові #тас_агро #олійні_культури
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