Експорт зернових з України з початку нового сезону перевершив торішній показник на 4,8%

Україна станом на 12 серпня 2026 року експортувала від початку 2026/27 маркетингового року (МР, липень-червень) 2,952 млн тонн зернових та зернобобових культур, що на 4,8% більше, ніж вона постачила за кордон на аналогічну дату минулого року, коли цей показник становив 2,818 млн тонн.

Як повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби (ДМС), загальний експорт зернових, зернобобових культур та борошна сягнув 2,955 млн тонн проти 2,826 млн тонн на цю саму дату рік тому, тобто виріс на 4,6%.

В розрізі культур експорт пшениці скоротився на 18,3% – до 1,239 млн тонн із 1,517 млн тонн відповідно. Зокрема, у серпні цього року було експортовано 175 тис тонн пшениці проти 759 тис. тонн рік тому.

Експорт ячменю скоротився на 28,1%, до 333 тис. тонн із 463 тис. тонн , зокрема у серпні за кордон було постачено 37 тис. тонн цієї продукції проти 206 тис. тонн у серпні-2025.

Експорт кукурудзи на звітну дату сезону збільшився на 66,4%, до 1,376 млн тонн із 827 тис. тонн рік тому, при цьому у серпні іншим країнам було постачено 68 тис. тонн кукурудзи проти 184 тис. тонн торішнього серпня.

Жито, як і торік, не експортувалося.

Експорт борошна з початку 2026/27 МР скоротився на 54,1% і становив 2,8 тис. тонн. На аналогічну дату минулого маркетингового року він становив 6,1 тис. тонн. У перерахунку на зерно експорт борошна становив 3,7 тис. тонн проти 8,1 тис. тонн роком раніше.