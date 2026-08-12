АРМА розраховує провести конкурс з відбору управителя IDS Ukraine на початку вересня

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) очікує, що електронна система сформує дату проведення конкурсу з відбору управителя арештованих корпоративних прав групи IDS Ukraine на початок вересня 2026 року, повідомила тимчасова виконувачка обов’язків голови АРМА Ярослава Максименко.

Вона нагадала, що збір конкурсних пропозицій через систему Prozorro триває до 22 серпня 2026 року, а сам кейс є одним із найгучніших і найскладніших проєктів агентства.

"Один із найгучніших конкурсів і проєктів - це кейс пошуку управителя для арештованих активів групи IDS. Наразі йде активна стадія конкурсу, ми відбираємо пропозиції. Це складний актив. Умови його затверджені, збір пропозицій до 22 серпня 2026 року, потім система сформує дату конкурсу - орієнтовно це буде початок вересня", - зазначила Максименко під час публічного заходу "АРМА: Реформа відкриває можливості" у Києві у вівторок.

Як повідомлялося, АРМА оголосило другий етап відбору управителя корпоративних прав IDS Ukraine 13 липня 2026 року, оскільки попередній конкурс від 18 травня не відбувся через наявність лише однієї заявки. До предмета закупівлі входять корпоративні права кількох підприємств групи, зокрема понад 2 045 145 акцій ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод" (номіналом 21,47 млн грн), 100% статутного капіталу ТОВ "Потужність" від ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" (16,18 млн грн), а також частки у ТОВ "ІДС Аква сервіс" (990 тис. грн), ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи" (4,5 млн грн), кіпрській International distribution systems limited (8,8 млн грн), ПП "ІВА" та ДП "Нова.ком" (1,5 млн грн), розташованому на тимчасово окупованій території у Голій Пристані.

Корпоративні права, промислові зразки та торговельні марки IDS Ukraine перебувають в управлінні АРМА за рішенням суду з осені 2022 року. Попередньо обраний у квітні 2023 року управитель "Карпатські мінеральні води" так і не прийняв активи, і в березні 2025 року договір розірвали. Ще один конкурс оголошувався 28 листопада 2025 року з прийомом заявок до 12 грудня, проте його умови були розкритиковані потенційними учасниками (ТОВ "Геологічна інвестиційна група", ТОВ "Верхівцівський олійноекстракційний завод" та ФОП Всеволод Білас), які подали скарги до Антимонопольного комітету на дискримінаційні обмеження.