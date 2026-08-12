Мінекономіки допрацьовує програму для кредитування бізнесу під 10%

Великий бізнес продовжує скаржитися на неможливість скористатися державною програмою пільгових кредитів "5-7-9", в Міністерстві економіки та довкілля обіцяють запропонувати йому можливість брати кредити під 10% річних.

"Зараз допрацьовується програма, яка дасть можливість кредитувати великий бізнес під 10%", – повідомив заступник міністра Віталій Кіндратів на онлайн-зустрічі із бізнесом, організованій парламентським комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики на початку цього тижня.

За словами радника патронатної служби міністра економіки Андрія Телюпи, відповідні зміни напрацьовано із представниками паливної галузі та ритейлу.

"Ми хочемо використати постанову №594, щоб поширити на всі види бізнесу, незалежно від розміру, щоб великий (бізнес) теж мав змогу взяти дешевші кредити на відновлення. Тобто наразі ми підготували ці зміни, готуємо їх до "засилки", – сказав Телюпа.

Постанова Кабінету Міністрів №594 від 29 квітня затвердила експериментальний проєкт із надання фінансової державної підтримки бізнесу для розвитку розподіленої генерації. Вона передбачає компенсацію відсоткових ставок за кредитами, більших за 10%, на будівництво нових генеруючих потужностей, систем зберігання енергії та супутньої інфраструктури.

Президент Нафтогазової асоціації України Ярослав Старовойтенко пояснив, що галузь просить доступ до таких кредитів, щоб побудувати підземні резервуари для зберігання нафтопродуктів в рамках реконструкції існуючих нафтобаз.

"Ставити певні запобіжники, щоб протягом року він все-таки збудував цей об’єкт, і строк кредитування не більше п’яти років", – додав глава асоціації.

За його словами, орієнтовно для подібної реконструкції нафтобази і розміщення підземних резервуарів на 4 тис. куб. м потрібно біля $2 млн або до 100 млн грн.

"Ми пропонуємо видавати кредити до 100 млн грн на один об’єкт під 10% річних строком на 5 років (…) Наявні нафтобази мають інфраструктуру, логістику, землі, все інше (…) Зараз деякі компанії проводять пілотні проєкти, за свій рахунок розраховують. Але якщо буде ще й державна підтримка, це можна швидко масштабувати, розгорнути по всій країні", – наголосив Старовойтенко.