Мінфін на аукціонах обмежив продаж ОВДП заради стримування ставок

Міністерство фінансів України на других після підвищення Національним банком облікової ставки з 15% до 15,5% первинних аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) завдяки відмові від частини більш дорогого попиту зберегло ставку відсікання 2-річних паперів на рівні 15,65%, тоді як ставка відсікання річних паперів зросла з 15,15% до 15,19% річних, 2,5 річних – з 16% до 16,1%.

Згідно із інформацією на сайті міністерства, середньозважена ставка 2-річних ОВДП також залишилася на рівні 15,64% річних, тоді як по річним паперам вона піднялася з 15,01% до 15,16%, по 2,5-річним – з 15,98% до 16,07%.

Для утримання ставок Мінфін з самого початку знизив пропозицію до мінімуму з 2023 року – по 1 млрд грн (тут і далі за номіналом) на кожному аукціоні, але під час продажу йому довелося додатково відмовитися від задоволення частини заявок.

Так у випадку річних облігацій попит склав 1,21 млрд грн за ставками від 15,05% до 15,34%, була задоволена 21 з 24 заявок на 0,71 млрд грн.

На аукціоні по 2-річних паперах попит дорівнював пропозиції, але ставки покупців були в діапазоні від 15,4% до 15,85%, тож Мінфін вирішив відхилити 2 з 16 заявок на суму 0,45 млрд грн.

Лише на аукціоні з продажу нового випуску 2,5-річних облігацій вдалося продати всі виставлені папери завдяки попиту у 2,04 млрд грн за ставками від 15,9% до 16,39%, було задоволено 17 з 23 заявок.

Всього на трьох аукціонах Мінфін залучив 2,30 млрд грн порівняно із 6,54 млрд грн тижнем раніше, коли до продажу пропонувалися бенчмарк-облігації, якими банк можуть частково формувати резерви, на суму 5 млрд грн.

Нацбанк у позаминулий четвер окрім підвищення облікової ставки з 15,0% до 15,5% також підняв її прогнозну криву з розрахунку, що наприкінці цього кварталу він ще раз підніме ставку – до 16% річних.