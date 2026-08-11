"Укрнафта" продовжує цифровізацію геологічних і виробничних процесів для ухвалення більш точних рішень

АТ "Укрнафта" продовжує цифровізацію геологічних і виробничих процесів, щоб швидше обробляти великі масиви даних, підвищувати якість їх аналізу та ухвалювати більш точні інженерні рішення, повідомила компанія на своєму сайті у вівторок.

"Конкурентоспроможність сучасної нафтогазової компанії визначається не лише технікою чи новими свердловинами. Вона дедалі більше залежить від того, наскільки швидко компанія вміє працювати з даними. Саме тому "Укрнафта" послідовно впроваджує рішення на основі штучного інтелекту, – зазначив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

За інформацією "Укрнафти", у першому півріччі 2026 року команда Науково-дослідного та проєктного інституту товариства реалізувала два нові проєкти із застосуванням штучних нейронних мереж. Перший проєкт – для покращення якості сейсмічних даних.

"Нейромережі допомагають підвищувати їхню роздільну здатність і зменшувати шуми, що дає геологам якіснішу інформацію для планування буріння", – пояснили у компанії.

Другий проєкт – автоматизація оцифрування структурних карт, швидкість обробки яких зросла приблизно у п’ять разів завдяки використанню штучного інтелекту.

Паралельно фахівці товариства вдосконалюють також раніше створені цифрові рішення: автоматичну інтерпретацію геофізичних досліджень свердловин та системи прискореного оцифрування каротажних матеріалів, а також рекомендаційні моделі для вибору свердловин-кандидатів для інтенсифікації.

"Ще один важливий результат – автоматизація підготовки геолого-геофізичних даних для цифрових моделей родовищ. Якщо раніше цей процес займав від двох до шести тижнів, то сьогодні – лише один день", – наголосили в "Укрнафті".

Окремий напрям – цифровізація архівів. Уже оцифровано та перекладено українською мовою понад 600 тис. геолого-промислових документів. Водночас продовжується розвиток сервісу "КСПД-Навігація", який значно спрощує пошук і аналіз технічної інформації.

"Попереду – нові проєкти. Зокрема, триває робота над системою автоматичного виявлення розломів за даними 3D-сейсморозвідки та створенням інтелектуального асистента для роботи з геолого-промисловими даними", – доповнили у товаристві.

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку: розвідку, видобуток нафти і газу, надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління найбільшою мережею автозаправних комплексів в Україні UKRNAFTA.

На балансі компанії перебувають понад 1106 нафтових та 131 газових свердловин.

Акціонерами АТ "Укрнафта" є НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України. З 2022 року компанія перебуває під державним управлінням і реалізує масштабну трансформацію бізнесу.

Мережа АЗК UKRNAFTA – найбільша мережа автозаправних комплексів України, що налічує майже 700 АЗК та входить до ТОП-3 за обсягами реалізації пального. Під брендом UKRNAFTA консолідовано мережі, які раніше працювали під брендами Glusco, Shell та U.Go.