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Економіка

Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні у червні зросли на 23,1% – Держстат

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Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні у червні зросли на 23,1% – Держстат

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні у червні 2026 року зросли на 23,1% порівняно з червнем-2025, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За даними статвідомства, у червні-2026 до червня-2025 ціни зросли в усіх сегментах будівництва: у житловому будівництві на 19,2% (на 0,8% порівняно з попереднім місяцем), у нежитловому – на 23,8% (1,3%), інженерному – на 24,3% (1,8%).

У січні-червні поточного року до аналогічного періоду минулого ціни на БМР виросли на 15,8%, зокрема, у житловому секторі – на 13,7%, нежитловому – 16,5%, інженерному – 16,1%.

У другому кварталі 2026 року порівняно з квітнем-червнем минулого ціни на БМР виросли на 21,6%, при цьому в житловому будівництві – на 18,2%, нежитловому – 22,4% інженерному – 22,4%. Порівняно з попереднім кварталом, ціни виросли на 0,4%, 12% та 12,4% відповідно.

Держстат також порівняв поточні показники цін з середньорічними показниками 2021 року. Так, у другому кварталі 2026 року, ціни на БМР виросли на 3,3%.

Як повідомлялося, у 2025 році ціни на БМР виросли на 5,8% порівняно з попереднім роком, у 2024 році – на 7,9%, у 2023 – на 15,8%.

#держстат #будівництво
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