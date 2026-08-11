СУП пропонує запровадити програму швидкого відновлення бізнесу за 30 днів та розширити страхування воєнних ризиків

Спілка українських підприємців (СУП) закликає державні органи запровадити єдиний механізм швидкої підтримки постраждалих від обстрілів підприємств під назвою "Відновлення бізнесу за 30 днів" та переглянути чинну систему страхування воєнних ризиків, повідомляється на сайті організації з посиланням на керівника Аналітичного центру СУП Андрія Єрашова.

Під час засідання фінкомітету Ради у понеділок, Єрашов розповів, що запропонована програма має передбачати цифрову фіксацію збитків протягом 72 годин, надання авансових виплат або пільгових позик від держбанків під незначний відсоток, звільнення від мита обладнання для заміни знищеного майна, відстрочення сплати податків і зборів крім ЄСВ, прискорене списання знищеного майна, а також спрощення процедури зміни цільового призначення земель для будівництва нових складів.

"Хотів би звернути вашу увагу на те, що ми кажемо про необхідність збільшення кількості складів, але у нас є обмеження щодо цільового призначення землі. Бо багато міністерств, на жаль, не зробили жодного кроку у зв’язку з цими подіями, які відбулися (руйнування складів бізнесу внаслідок обстрілів – ІФ-У), – зазначив Єрашов під час виступу.

У частині страхування воєнних ризиків СУП пропонує збільшити розмір компенсації страхової премії та граничні суми виплат, створивши окремий страховий продукт для товарних запасів, транспорту, обладнання, логістичних центрів і ризиків переривання діяльності.

Крім того, у спілці наполягають, щоб багатомільярдні збитки компанії напряму отримували з коштів заморожених російських активів.

"Для того, щоб, все ж таки, Російська Федерація бачила, що (відбувся – ІФ-У) приліт – і компанія отримує ці кошти. Фактично для них це буде психологічний тиск, чому вони витрачають не тільки ракети, витрачають власні кошти і покривають компаніям. Тому що перестрахування більш тривале, тяжко адміністроване і підтверджує, що ті, хто при фронтових, наприклад, Чернігів, взагалі теж не хочуть перестраховувати", – розповів керівник Аналітичного центру СУП.

Окремо керівник аналітичного центру СУП порушив питання скасування додаткового платежу в розмірі EUR3 для посилок з українськими товарами, що постачаються до ЄС через онлайн-платформи (Etsy, eBay, Amazon Handmade, Shopify). Реагуючи на заклик СУП щодо збереження стабільності податкового законодавства, голова комітету Данило Гетманцев запевнив у незмінності правил податкової та митної політики, за винятком запланованого скасування пільги у EUR150 для посилок.