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Економіка

Понад 11 тис. платників скористалися тимчасовим звільненням від податкових обов'язків через форс-мажор, з них 3 тис. у 2026р. – очільниця ДПС

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Понад 11 тис. платників скористалися тимчасовим звільненням від податкових обов'язків через форс-мажор, з них 3 тис. у 2026р. – очільниця ДПС

Державна податкова служба (ДПС) України готує покрокову інструкцію для бізнесу щодо застосування порядку тимчасового звільнення від виконання податкових обов’язків у разі виникнення форс-мажорних обставин.

"Механізмом тимчасового звільнення від виконання податкових обов’язків, який передбачає перенесення строків сплати податків, подання звітності та реєстрації податкових накладних у зв’язку з форс-мажором, скористалися вже понад 11 тис. платників, з яких 3 тис. – у 2026 році. Для полегшення процедури ДПС підготує та оприлюднить покрокову інструкцію для бізнесу", – зазначила тимчасова виконуюча обов’язки голови ДПС Леся Карнаух під час засідання комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики у понеділок.

Як повідомлялося, ДПС на сайті у понеділок нагадала, що існує можливість звільнення від нарахування податкових зобов’язань з податку на додану вартість (ПДВ) у разі знищення або втрати товарів через обставини непереборної сили під час дії воєнного чи надзвичайного стану.

Для цього платник податків повинен мати первинні документи, які підтверджують факт знищення або втрати товарів, а також сертифікат про форс-мажорні обставини, виданий Торгово-промисловою палатою України (ТПП) або уповноваженою регіональною ТПП протягом семи днів із дня звернення. Наявність такого сертифіката є обов’язковою умовою застосування пільги.

#форс_мажор #дпс #податки
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