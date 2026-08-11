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Економіка

Корецький: уряд прискорить роботу для виконання зобов'язань у межах Ukraine Facility

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Корецький: уряд прискорить роботу для виконання зобов'язань у межах Ukraine Facility
Фото: https://t.me/Koretskyi_official/

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький доручив прискорити роботу для виконання зобов’язань у межах Ukraine Facility.

"Уряд прискорить роботу для виконання зобов’язань у межах Ukraine Facility, щоб отримати максимально можливий обсяг фінансування від партнерів. Це критично необхідний ресурс для країни", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За його словами, на нараді з міністрами, відповідальними за конкретні напрями, урядовці детально проаналізували поточну ситуацію – які зобов’язання вже виконано, які прострочено, де є проблемні місця та як їх вирішити. 

"Окремо розібрали кроки, які вже зараз створюють ризик недоотримання коштів. Вже зараз нам потрібно закрити зобов’язання і виконати умови третього кварталу. Уряд повинен працювати на випередження та забезпечити кожне можливе надходження зовнішньої допомоги", – додав він.

Корецький повідомив, що за підсумками наради дано відповідні доручення, зокрема, визначено конкретні строки та відповідальних за кожним проблемним напрямом.

Він нагадав, що станом на сьогодні Україна залучила вже EUR29,5 млрд з передбачених Українським Планом EUR46,8 млрд.

#корецький #ukraine_facility
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