Соболев став представником держави в наглядовій раді "Нафтогазу" – розпорядження

Кабінет міністрів призначив заступника керівника Офісу президента та ексміністра економіки Олексія Соболева членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України" як представника держави.
Відповідне рішення закріплено розпорядженням уряду від 6 серпня 2026 року № 763-р, розміщеному на Урядовому порталі.
"Обрати членом наглядової ради АТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Соболева Олексія Дмитровича як представника держави", – йдеться в розпорядженні.
Як повідомлялося, головою наглядової ради "Нафтогазу" є Данкан Найтінгейл, незалежними членами – Роберт Слешинський, Ерік Расмуссен, Тор Мартін Анфіннсен, представниками держави – Анна Артеменко та Костянтин Мар’євич. Таким чином, НР "Нафтогазу" повністю сформовано.