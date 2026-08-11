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Економіка

Соболев став представником держави в наглядовій раді "Нафтогазу" – розпорядження

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Соболев став представником держави в наглядовій раді "Нафтогазу" – розпорядження
Фото: https://www.facebook.com/

Кабінет міністрів призначив заступника керівника Офісу президента та ексміністра економіки Олексія Соболева членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України" як представника держави.

Відповідне рішення закріплено розпорядженням уряду від 6 серпня 2026 року № 763-р, розміщеному на Урядовому порталі.

"Обрати членом наглядової ради АТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Соболева Олексія Дмитровича як представника держави", – йдеться в розпорядженні.

Як повідомлялося, головою наглядової ради "Нафтогазу" є Данкан Найтінгейл, незалежними членами – Роберт Слешинський, Ерік Расмуссен, Тор Мартін Анфіннсен, представниками держави – Анна Артеменко та Костянтин Мар’євич. Таким чином, НР "Нафтогазу" повністю сформовано.

#соболев #нафтогаз
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