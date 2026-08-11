Україна і Польща розглядають можливість експорту агропродукції через польські порти

Україна і Польща розглядають можливість експорту української агропродукції через польські порти, повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Транзит буде корисним для всіх, особливо в нинішніх умовах, коли через російські атаки морська логістика суттєво ускладнена та здорожчала. Важливо спільно подивитися, де можна збільшити пропускну спроможність для транзиту продукції, залучивши до цього "Укрзалізницю", митницю, прикордонну, ветеринарну та фітосанітарну служби", – цитує пресслужба міністра Тараса Висоцького.

Як зазначено в повідомлені, під час зустрічі з польськими дипломатами йшлося про можливість використання портів Гданська, Щецина, Свіноуйсьце та Гдині для експорту української агропродукції та економічну доцільність таких маршрутів.

"Першочергове завдання – зберегти можливість експорту до третіх країн. Якщо українські аграрії не зможуть продавати продукцію, вони не матимуть коштів для наступної посівної. Тому зараз ми одночасно працюємо над альтернативною логістикою, збереженням врожаю та забезпеченням фермерів доступом до фінансування", – цитує пресслужба заступника міністра Дениса Башлика.

За оцінками Мінагрополітики, у листопаді дефіцит потужностей для зберігання врожаю може становити від 7,5-8 млн тонн до 11 млн тонн.