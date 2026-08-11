Пільгова оренда держскладів може зацікавити передусім дистриб’юторів імпортних товарів - думка

У пільговій оренді державних складів можуть бути зацікавлені дистриб’ютори імпортних товарів, тимчасом як для продуктового ритейла така пропозиція економічно невигідна, вважає СЕО Бюро інвестиційних програм Олександр Бондаренко.

Таку думку він навів агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи доручення прем’єр-міністра України Сергія Корецького, яке він дав Мінекономіки, Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) і Фонду держмайна (ФДМ) підготувати список державних складських площ для великих ритейлерів та логістичних компаній, які постраждали від російських атак.

За даними джерела "Інтерфакс-Україна", йдеться приблизно про 190 тис. кв. м складських приміщень у Хмельницькій, Івано-Франківській, Рівненській та Чернівецькій областях, які пропонуватимуть постраждалому бізнесу за символічну орендну плату в 1 грн.

Бондаренко оцінив цю ініціативу як "жест символічної підтримки".

"Ми всі знаємо, в якому стані перебувають активи у держави, і в АРМА і в Фонді держмайна. Застаріле обладнання, самі приміщення в поганому стані, як правило, більшість класу Д (найнижча якість – ІФ-У). Із 190 тис. кв. м у кращому разі половина буде придатна до дообладнання, а розбомблено цього року близько 500 тис. кв. м логістики. Тож в максимально позитивному сценарії пропозиція від держави покриває одну п’яту потреби. Але головне – склади та логістичні термінали потрібні там, де є споживачі", - зазначив СЕО Бюро інвестиційних програм.

Він підкреслив, що для продуктового ритейлу ці пропозиції будуть малоефективні, адже возити "по п’ять палет з до кожного магазину в столиці чи Дніпрі Чернівецької області економічно невигідно", вимога до такої логістичної нерухомості – до 50 км від основного споживача.

"Варіант переносу логістичних хабів можливий як створення проміжних складів для ритейлерів і дистриб’юторів імпортної продукції. І знов-таки, у них високі вимоги до якості приміщень, додаткового обладнання, потужність електроенергії, комунікації та ін. Це потребуватиме суттєвих додаткових інвестицій та часу", - пояснив експерт.