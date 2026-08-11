Зовнішнє перестрахування, й без того мале для України, впало ще більше – Мінекономіки

Зовнішнє перестрахування, й без того мале для України, впало ще більше, зазначив заступник міністра економіки та довкілля Єгор Перелигін на міжвідомчій нараді, проведеній комітетом Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 10 серпня, повідомив кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За його словами, якщо на 1 червня цього року ємність зовнішнього перестрахування для України була десь $1-1,5 млрд, то наразі й цього майже немає. Раніше, наприклад, Lloyds, давав на Україну $300-$400 млн перестрахувального капіталу за досить високих ставок 5%-6%, навіть 8%, то сьогодні на ринку Lloyds, фактично, залишилися якісь ситуативні пропозиції за 8-12%, тобто нереальні ціни, підкреслив заступник Перелигін.

Він зазначив, що якщо навіть зараз якось простимулювати місцевих страховиків страхувати постраждалий український бізнес, вони не зможуть перестрахувати нічого.

"Тому наразі ми напрацьовуємо механізм універсальної системи страхування, будемо радитися із бізнесом. Ми вже виходили, наприклад, на паливний сектор – вже проводили кілька секторальних нарад. Будемо виходити до роздрібного сектору: до роздрібної торгівлі, до логістів, до енергетиків тощо. Ми зараз напрацьовуємо цей механізм", – зазначив він.

Перелигін також повідомив, що Мінекономіки наразі підготувало та направило на погодження зміни до постанови №1541, якою запроваджено державний механізм страхування та компенсації воєнних ризиків для бізнесу через Експортно-кредитне агентство (ЕКА).

Зміни розширюють страхування для паливного сектору: до приміщень та обладнання АЗС додати також резервуари, запаси пального, пальне в транзиті та транспорт для його перевезення. Крім того до переліку майна, яке підпадає під дію механізму, внесено також сільгосптехніку для підтримки агросектору та важкий вантажний автотранспорт категорії С, тобто на 7,5 тонни і більше, аби підтримати логістику та фуд-ритейл. Також пропонується поширити програму на Київ та Київську область як території підвищеного ризику, дозволити страхувати орендоване майно.

"Це те, що ми зробили зараз. Я погоджуюсь з Данилом Олександровичем (очільник фінкомітету Гетманцев – І-ФУ) повністю, що система не ідеальна і потребує дуже швидких напрацювань і ще додаткових конкретних рішень. Додам ще, що з точки зору документообігу ми трішки спрощуємо бюрократію по цьому механізму", – зазначив він.