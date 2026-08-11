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Економіка

Великий бізнес повинен мати змогу скористатися програмою "5-7-9%" для відновлення – співвласниця "Епіцентру"

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Великий бізнес повинен мати змогу скористатися програмою "5-7-9%" для відновлення – співвласниця "Епіцентру"

 Великий бізнес, що постраждав від російських атак, повинен мати змогу скористатися державною програмою "5-7-9%" для відновлення на рівні з малим та середнім бізнесом, вважає співвласниця компанії "Епіцентр" Галина Герега.

"Програма урядова, про яку говорять всі сьогодні, "5-7-9", вона не підтримує великий бізнес. Про нас ви згадуєте, шановні представники влади, тоді, коли потрібно платити податки (…) Ми багато від вас не просимо. Дайте нам пільгові кредити, дайте нам можливість використати цю програму "5-7-9" на відновлення. Тому що, вважаю, несправедливо за цією програмою надавати кошти лише малому і середньому бізнесу", – сказала Герега на зустрічі з бізнесом, організованій комітетом Верховної Ради з питань фінансової політики.

За її словами, компанія не має змоги брати на себе навантаження у вигляді валютного кредиту, тому розраховує на пільгове кредитування від держави.

Крім того, через атаки ворога на логістичні потужності великого бізнесу компаніям відмовляють в оренді складських приміщень, зазначила Герега. Саме тому бізнес розраховує на можливість орендувати площі, які наразі наявні у державній власності.

Як повідомила Герега, у 2025 році "Епіцентр" вперше втрати логістичні площі з початку війни – тоді було знищено склад площею 18 тис. кв. м, де зберігалося товару майже на 3 млрд грн. Також з початку повномасштабної війни російські атаки знищили 417 тис. кв. м торговельних площ, ще приблизно 500 тис. кв. м зазнали пошкоджень.

"Ці площі, які я вам озвучила, і втрати товару оцінюються в мільярдні суми в доларовому еквіваленті", – наголосила вона.

За даними співвласниці "Епіцентру", на сьогодні в компанії працює 38 тис. осіб, 4,6 тис. – служать в ЗСУ. За час повномасштабної війни з компанії звільнилося близько 8 тис. людей. За словами Гереги, після нещодавніх атак на логістику компанії деякі працівники почали звільнятися.

#герега #епіцентр #відновлення #кредитування
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