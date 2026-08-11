Аграрії намолотили понад 26 млн тонн зернових та зернобобових культур нового врожаю із 49% площ

Українські аграрії станом на 11 серпня обмолотили 5,63 млн га, або 49% прогнозованих площ, та намолотили 26,13 млн тонн зерна нового врожаю, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Пшениці обмолочено 4 066,2 тис. га, зібрано 19,74 млн тонн, середня врожайність становить 48,5 ц/га, ячменю – відповідно 1 287,2 тис. га та 5,68 млн тонн за середньої врожайності 44,1 ц/га. Гороху обмолочено 276,9 тис. га, зібрано 712,3 тис. тонн, урожайність - 25,7 ц/га.

За обсягами збору ранніх зернових та зернобобових культур наразі лідирують аграрії Одеської, Кіровоградської та Миколаївської областей.

В Одеській області намолочено 4 058,2 тис. тонн з площі 960,5 тис. га, а саме пшениці – 2 532,3 тис. тонн, ячменю – 1 284,8 тис. тонн, гороху – 241,1 тис. тонн. В Кіровоградській – 2 329,4 тис. тонн з площі 536,5 тис. га: пшениці – 1 839,3 тис. тонн, ячменю – 408,1 тис. тонн, гороху – 82,0 тис. тонн. В Миколаївській – 2 326,1 тис. тонн з площі 653,8 тис. га: пшениці – 1 631,8 тис. тонн, ячменю – 587,5 тис. тонн, гороху – 106,8 тис. тонн.

Найвища урожайність зернових культур зараз зафіксована у Хмельницькій (69,6 ц/га), Тернопільській (61,9 ц/га) та Вінницькій (59,7 ц/га) областях.

Ріпак вже обмолочено на 1 190,7 тис. га, зібрано 3,22 млн тонн насіння за середньої врожайності 27,1 ц/га.