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Економіка

Раді пропонують компенсувати суб'єктам господарювання збитки, завдані збройною агресією РФ – законопроєкт

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Раді пропонують компенсувати суб'єктам господарювання збитки, завдані збройною агресією РФ – законопроєкт

Народні депутати з фракції "Слуга народу" пропонують Верховній Раді підтримати суб'єктів господарювання та компенсувати їм збитки, завдані збройною агресією Російської Федерації.

Відповідний законопроєкт №15492 "Про державну підтримку суб'єктів господарювання та відшкодування збитків, завданих збройною агресією Російської Федерації" зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Документ пропонує встановити, що держава гарантує продовження заходів із підтримки бізнесу та компенсації збитків, завданих агресією Російської Федерації.

Згідно із законопроєктом, держава має забезпечити недопущення погіршення умов для підприємницької діяльності та відшкодування втрат, спричинених війною. Передбачено компенсацію за зруйновані або пошкоджені виробничі приміщення, відшкодування вартості знищеного обладнання й техніки, надання пільгових кредитів і грантів для відновлення діяльності, запровадження податкових канікул та відтермінування податкових зобов'язань, компенсацію витрат на придбання генераторів, систем накопичення енергії та автономного теплопостачання, а також державні гарантії для релокації підприємств із зон підвищеної небезпеки.

Серед авторів законопроєкту – Максим Заремський, Юрій Камельчук, Володимир Тимофійчук.

 

#збитки #рада #законопроект
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