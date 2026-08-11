Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Одещину майже заживлено після масованої атаки РФ в суботу, але є обмеження в мережі – "Укренерго"

2 хв читати
Додати як джерело
Одещину майже заживлено після масованої атаки РФ в суботу, але є обмеження в мережі – "Укренерго"
Фото: https://www.facebook.com/npcukrenergo

Енергетикам вдалося заживити майже усіх споживачів на Одещині після масованої ракетно-дронової атаки на регіон у ніч 8 серпня, яка залишила без світла приблизно 300 тис. абонентів, але  через перевантаження обладнання оператору системи розподілу доводиться застосовувати мережеві обмеження, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з інформацією в її Телеграм-каналі, відключення, які застосовуються для уникнення аварій в умовах високого рівня енергоспоживання, будуть скасовані після остаточного завершення аварійно-відновлювальних робіт.

Крім того, російські війська вчергове обстріляли енергетику: цього разу є нові знеструмлення у Запорізькій, Херсонській, Харківській, Сумській і Чернігівській областях.

"Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів", – зазначає "Укренерго".

В цілому в енергосистемі споживання різко зросло – на ранок вівторка воно було на 8,7% вищим, ніж в цей час понеділка. Причина змін – зростання температури повітря у більшості регіонів України, що спонукає споживачів до масового використання кондиціонерів.

У зв'язку з цим активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. НЕК просить обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години з 19:00 до 22:00, а на Одещині зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні протягом всієї доби.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, в Одесі поки що не поновлено рух електротранспорту після атаки.

 

 

#укренерго #енергетика
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Валютна позиція банків з 1 вересня щомісяця зростатиме на 10% від виключених з розрахунків резервів по кредитам

Національний банк України з 1 вересня дасть змогу банкам під час розрахунку валютної позиції поступово – по 10% на місяць – включати до неї частину с…

Читати
НБУ підняв ліміти операцій з корпоративними картками за кордоном і послабив ще ряд валютних обмежень для юросіб

НБУ підняв ліміти операцій з корпоративними картками за кордоном і послабив ще ряд валютних обмежень для юросіб

Національний банк України з метою підтримання ділової активності збільшив ліміти на зняття юридичними особами готівкових коштів: із гривневих рахункі…

Читати