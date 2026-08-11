Приходька офіційно призначено СЕО NovaPay

Ігоря Приходька, який до цього часу обіймав посаду виконувача обов’язків генерального директора міжнародного фінансового сервісу NovaPay (ТМ NovaPay), що входить до групи Nova, офіційно призначено СЕО компанії, до виконання обов’язків він приступив з 11 серпня, йдеться у релізі фінансового сервісу у вівторок.

"Ігор пройшов разом із NovaPay десятирічний шлях розвитку й добре знає компанію зсередини. Переконаний, що його досвід, системне бачення та глибоке розуміння бізнесу допоможуть компанії вийти на наступний етап розвитку", - наведено в релізі слова співзасновника групи компаній Nova Вячеслава Климова.

Згідно з релізом, Приходько понад 23 роки працює у банківському секторі та небанківських фінансових установах. З 2005 року обіймав керівні посади та у різні роки працював у Надра Банку, ТАСкомбанку та інших фінансових установах.

До компанії NovaPay Приходько приєднався у листопаді 2016 року на посаду фінансового директора. Після початку повномасштабного вторгнення РФ добровільно вступив до лав Збройних сил України, брав участь у бойових діях, за що отримав статус ветерана. Вже після завершення військової служби повернувся до команди NovaPay.

За словами Приходька, компанія продовжить розвивати цифрові продукти, масштабувати платіжну інфраструктуру в Україні та за кордоном, а також впроваджувати нові фінансові рішення.

"NovaPay зараз перебуває на етапі активного розвитку. Моє завдання – зберегти цей темп і зробити так, щоб стратегія компанії не залишалася на папері, а втілювалася в щоденних рішеннях команди", - цитуються у релізі слова генерального директора NovaPay.

Попереднім гендиректором компанії був Ігор Сироватко. NovaPay повідомляла про рішення призначити Сироватка генеральним директором у вересні 2025 року, а у грудні Національний банк України (НБУ) погодив його кандидатуру. До цього генеральним директором NovaPay був Андрій Кривошапко, який очолив компанію у 2016 році.

Як повідомлялося, обсяг переказів через міжнародний фінансовий сервіс за перше півріччя 2026 року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2025 року на 41% – до 391 млрд грн.

NovaPay засновано 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova ("Нова пошта") й забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". Компанія першою в Україні серед небанківських фінансових установ отримала 2023 року розширену ліцензію НБУ, що дало змогу відкривати рахунки й випускати картки. Також вона першою серед небанків наприкінці минулого року запустила власний фінансовий застосунок із широким спектром фінансових послуг.

За даними Національного банку України, на компанію припадає близько 22,7% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.