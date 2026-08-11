Глава фінкомітету Ради після зустрічі із бізнесом прогнозує розширення воєнного страхування та кредитів "5-7-9"

Програма страхування військових ризиків буде розширена, як і програма пільгового кредитування "5-7-9", таке переконання висловив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев після обговорення комітетом за участю бізнесу його проблем в умовах збільшення російських обстрілів.

"За результатами нашої наради, в якій взяли участь і Міністерство економіки, і Міністерство фінансів, і Національний банк, дійшли до дуже важливих пропозицій. По-перше, маємо забезпечити страхування військових ризиків (…) Друге – це кредитування", – прокоментував Гетманцев результати наради в Телеграм-каналі у понеділок.

Він наголосив, що державна програма страхування має бути доступною, страхова премія – невеликою за рахунок часткової компенсації державою.

"Це рішення, переконаний, буде, і програма страхування військових ризиків буде розширена", – зазначив голова комітету.

Щодо програми "5-7-9", за словами Гетманцева, вона має компенсувати ті недоліки кредитної системи в нашій державі, які утворилися за рахунок невдалої регуляторної політики.

"Ми маємо на сьогодні відсутність дешевих грошей, які були б доступні для нашого бізнесу. На це бізнес дуже і дуже скаржився. Але шляхом розширення програми "5-7-9" для середнього та великого бізнесу я переконаний в тому, що частково цю проблему вдасться вирішити", – наголосив депутат.

"Як і проблему повернення валютної виручки, яку Національний банк пообіцяв нам також вирішити найближчим часом", – додав Гетманцев.

У вступному слові на нараді, до якої доєдналося більше двохсот учасників, він зауважив, що на зустрічах із бізнесом відчуває такий розпач, якого не відчував з початку повномасштабної агресії РФ у 2022 році. "В 2022 році було заціпеніння, нерозуміння, а зараз якась безвихідь, яка пронизує все", – пояснив свої відчуття голова комітету.

За його словами, це пов'язано із багатьма негативними факторами, як-от обстріли енергетики, паливна криза, яка продовжується, проблеми із закриттям морського коридору та взагалі із логістикою, які посилилися в останні кілька тижнів масованими обстрілами великого бізнесу.

"Ми бачимо, що ця ситуація погіршується і буде погіршуватися. Це питання обстрілів наших найпотужніших підприємств, умисних обстрілів, які спрямовані на те, аби вимкнути ті компанії, які є системоутворювальними і які забезпечують своєю роботою, своєю життєдіяльністю багато бізнесів, що пов'язані з ними, дають роботу багатьом людям", – зазначив Гетманцев.

Він наголосив, що таке спілкування не варто сприймати як якусь спробу лобізму певних великих компаній, бо мова йде про функцію, яку такі компанії виконують в економіці країни, забезпечуючи продуктами, зв'язком та логістикою, створюючи значну кількість робочих місць.