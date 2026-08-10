Валютна позиція банків з 1 вересня щомісяця зростатиме на 10% від виключених з розрахунків резервів по кредитам

Національний банк України з 1 вересня дасть змогу банкам під час розрахунку валютної позиції поступово – по 10% на місяць – включати до неї частину сформованих резервів під активні операції, яка з 21 липня 2022 року через введені обмеження не включається.

"Вона (ця зміна) сприятиме фінансовій стабільності в країні завдяки відновленню можливості банків повноцінно управляти валютним ризиком, а також підтримає кредитування та інші активні операції банків в іноземній валюті", – зазначив НБУ у пресрелізі у понеділок на своєму сайті.

Регулятор, який також оголосив про запровадження з 11 серпня цілого ряду інших послаблень валютних обмежень для населення та бізнесу, пояснив відстрочку із запровадженням цієї зміни для банків до 1 вересня необхідністю проведення підготовчої роботи як з боку НБУ, так і банків для її впровадження.

Зміни в частині відновлення розрахунку валютної позиції на економічно обґрунтованих засадах затверджені рішенням правління Нацбанку від 10 серпня 2026 року № 239 "Про внесення змін до Методики розрахунку банками лімітів відкритої валютної позиції". Згідно з ним, кроками по 10% банки з 1 червня 2027 року зможуть повністю надолужити врахування у валютній позиції накопичених за час війни додаткових резервів по активним операціям.

Також банкам з 11 серпня надана можливість повертати нерезиденту залучені в нього кошти як інструменти капіталу в разі, коли сам Нацбанк відмовив в їх включенні до капіталу.

"Пом'якшення сприятиме підвищенню довіри іноземних інвесторів та подальшому залученню коштів в Україну", – прокоментував регулятор своє рішення.

За оцінками НБУ, пом'якшення валютних обмежень не створюватимуть ризиків для стійкості валютного ринку з огляду на сформованість передумов та ретельний аналіз кожного окремого заходу. Зазначається, що цей пакет валютної лібералізації вже врахований в оновленому макроекономічному прогнозі НБУ, який передбачає зростання міжнародних резервів до майже $70 млрд у 2026 році з нинішніх $51,2 млрд.